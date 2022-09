Pourquoi les crampes menstruelles ne sont pas normales, selon les experts

Cristiane Martins, De Londres pour BBC News Brésil

Les crampes menstruelles sont la gêne ou la douleur qui survient avant ou pendant que le corps de la femme expulse l'ovule qui n'a pas été fécondé (les menstruations, quand on ne tombe pas enceinte). Cette douleur dure généralement jusqu'à trois jours, et de nombreuses personnes pensent qu'il est commun ou normal de ressentir une forte douleur pendant cette période. Mais ce n'est pas le cas.

Cela peut même être un signe important de problèmes de santé, tels que l'endométriose, l'adénomyose, le myome, l'infection sexuellement transmissible et la maladie inflammatoire pelvienne.

En général, ces affections sont liées à des crampes incapacitantes, qui ont un impact sur la vie quotidienne de la femme au point de l'empêcher d'étudier ou de travailler correctement.

En plus des douleurs intenses, certaines femmes sont confrontées à des faiblesses, des vomissements, des sueurs, des vertiges et même des évanouissements.

Et pour tenter de soulager de tels symptômes, ils ont recours à des médicaments, à des solutions maison (comme les poches d'eau chaude), à des congés médicaux ou à des exercices physiques, par exemple.

Mais les douleurs liées à des causes telles que l'endométriose et la maladie inflammatoire pelvienne nécessitent des soins et un traitement spécialisés, qui peuvent même mettre fin aux douleurs (au lieu de simplement les soulager à chaque cycle menstruel).

Les experts consultés par BBC News Brésil recommandent de prêter attention aux signes et symptômes associés aux crampes, tels que les cycles irréguliers, les saignements, les pertes, les douleurs vaginales et les douleurs pendant les rapports sexuels.

Et tous ont souligné l'importance de se faire soigner par un médecin spécialiste et de lui demander les causes possibles de ce problème de santé.

Comprendre comment identifier une colique normale ou anormale et quels sont les traitements possibles pour les différentes causes de ces douleurs intenses. Et s'il y a vraiment une maladie derrière eux ou pas.

Les crampes menstruelles sont une inflammation qui se produit généralement avant l'apparition du flux menstruel (les règles) et qui peut durer un jour ou deux après son apparition. Mais cela peut varier d'une femme à l'autre, et d'un cycle menstruel à l'autre.

La douleur est généralement due au fait que les vaisseaux sanguins qui tapissent l'utérus sont comprimés par la contraction pour décoller la paroi de l'utérus et faciliter l'expulsion du sang.

Ce processus interrompt l'apport d'oxygène à l'utérus et, sans oxygène, les tissus de l'utérus libèrent des substances qui provoquent des douleurs. Il peut également y avoir une influence des prostaglandines, des composés gras qui font se contracter davantage les muscles de l'utérus, ce qui augmente encore la douleur.

L'utilisation de la pilule contraceptive est d'ailleurs souvent utilisée pour combattre ces douleurs car elle réduit l'épaisseur de l'endomètre en produisant une concentration plus faible de cette prostaglandine. En d'autres termes, elle entraîne une diminution des contractions.

Cette crampe, la normale, est causée par la desquamation de l'endomètre. Comment cela ? L'utérus est un organe musculaire qui se contracte constamment. L'intensité de cette contraction varie pendant la période menstruelle, ce qui permet de décoller la muqueuse de l'utérus, facilitant ainsi l'expulsion du sang.

Toutes les femmes ne ressentent pas ces crampes, et toutes les femmes ne ressentent pas de fortes crampes. Selon les experts, 30 à 50 % des femmes ont des règles douloureuses.

Alors comment identifier qu'il pourrait y avoir un problème ici ?

Deux éléments clés permettent d'identifier les crampes menstruelles problématiques : l'impact sur la vie quotidienne et le besoin de médicaments.

Les coliques considérées comme normales sont celles qui ne perturbent pas la vie quotidienne du patient, a expliqué à BBC News Brazil le médecin Liliane Diefenthaeler Herter, responsable du centre de gynécologie de l'enfance et de l'adolescence de l'Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA).

Pour Herter, les coliques légères ne nécessitent pas de médicaments, contrairement aux coliques modérées, qui ne cèdent qu'avec ce type d'approche. "Manquer les cours, devenir pâle et avoir des sueurs froides à cause de la douleur, vomir ou s'évanouir à cause de la douleur, avoir besoin de médicaments par intraveineuse [dans la veine]. Tout ça n'est pas normal."

L'association d'obstétrique et de gynécologie de l'État de São Paulo affirme que les crampes menstruelles qui poussent une femme à prendre des médicaments ou même à se rendre à l'hôpital sont classées comme très fortes et ne sont pas considérées comme normales.

"Les coliques normales sont celles qui finissent par se réveiller et les règles commencent. Elle ressent une petite crampe, prend un médicament antispasmodique [qui combat les spasmes musculaires], le genre vendu dans n'importe quelle pharmacie, va mieux et continue sa vie", explique à BBC News Brazil le gynécologue Eduardo Schor, président de l'Association brésilienne d'endométriose et de gynécologie mini-invasive (SBE).

Il existe deux types de crampes menstruelles, appelées dysménorrhée dans le vocabulaire médical : primaires (plutôt liées à l'adolescence) et secondaires (plutôt associées à des maladies).

La dysménorrhée primaire

Ce type de crampes menstruelles n'est pas lié à des cycles anormaux et à des blessures (ce qui ne veut pas dire qu'elles sont calmes et indolores).

"La dysménorrhée primaire commence généralement quelques mois après les ménarches (et non en même temps que les premières règles). Elle commence le jour précédant les saignements ou le premier jour des règles, et dure 2, 3 jours au maximum. Il ne s'agit pas d'une douleur incapacitante", précise M. Herter.

Bernardo Lasmar, de la Fédération brésilienne des associations de gynécologie et d'obstétrique (Febrasgo), explique que la dysménorrhée primaire provient de ce qu'on appelle l'hypercontractilité utérine.

"Il n'y a pas de polype, pas d'endométriose, pas de myome. C'est l'utérus qui se contracte trop à cause d'une série de substances qui sont libérées pendant la période menstruelle".

En général, la dysménorrhée primaire n'est pas prise au sérieux. Il est très fréquent que les adolescents entendent des déclarations telles que "moi aussi j'ai eu des coliques et ça m'a passé", "tu n'as rien à faire" et "après avoir eu des enfants, après t'être marié, ça ira mieux, c'est normal", dit Lasmar.

La campagne de l'entreprise américaine Get Some Days, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux en filmant des hommes et des femmes avec un simulateur de douleur de crampes menstruelles, en est un exemple illustratif.

Dans les vidéos, les hommes endurent généralement une douleur bien moindre, et sont surpris ou choqués par l'intensité de ce que serait une crampe menstruelle.

Parce qu'elles ne sont pas prises très au sérieux, les filles peuvent se retrouver sans traitement approprié et cesser d'aller à l'école ou de sortir avec leurs amis, par exemple. Par conséquent, si leur routine est affectée, le problème doit être examiné par un gynécologue.

Le traitement fait généralement appel à des anti-inflammatoires non stéroïdiens et à des contraceptifs, car ceux-ci amincissent la muqueuse utérine et réduisent la quantité de prostaglandine (qui peut accentuer la douleur).

Des études soulignent également les avantages de l'exercice physique. Autrement dit, au lieu d'abandonner l'éducation physique, d'aller à la salle de sport ou de pratiquer d'autres activités sportives, les filles et les femmes peuvent bénéficier de ces exercices pour soulager les symptômes.

Ce type de crampes menstruelles perd généralement de sa force après l'âge de 25 ans.

La dysménorrhée secondaire

Ce deuxième type de crampes menstruelles peut durer pendant toute la durée du saignement et se manifeste généralement à l'âge adulte (mais les adolescentes peuvent également en souffrir).

"Si les crampes sont apparues après l'âge de 25 ans, si [la femme] n'avait jamais eu de crampes et qu'elle a commencé à en avoir, la probabilité qu'il s'agisse d'une dysménorrhée secondaire est plus élevée", explique Lasmar, de Febrasgo.

Il en va de même, selon lui, "si cette colique est associée à une augmentation du flux menstruel, à des douleurs lors des rapports sexuels, à des douleurs pour uriner pendant les règles, à des douleurs pour évacuer pendant les règles".

Outre ces douleurs, la dysménorrhée secondaire peut s'accompagner de symptômes tels que nausées, vomissements, maux de tête, faiblesse, irritabilité, changements d'humeur, anxiété et fatigue.

Il est important de rechercher les causes de ces symptômes car ils sont susceptibles d'être liés à un problème de santé, comme l'endométriose, l'adénomyose, la maladie inflammatoire pelvienne, les myomes, les polypes utérins, les infections sexuellement transmissibles, les malformations ou même l'utilisation d'un stérilet en cuivre.

En général, le diagnostic passe par l'anamnèse (histoire de tous les symptômes rapportés par la patiente, en plus d'informations telles que les antécédents familiaux), l'examen physique et des examens d'image tels que l'échographie pelvienne transvaginale chez les femmes qui ont déjà commencé leur vie sexuelle.

Cet examen peut révéler l'existence de certaines des causes énumérées ci-dessus, comme les fibromes (tumeurs considérées comme non cancéreuses qui peuvent augmenter et rendre les cycles plus douloureux) et l'adénomyose (lorsque le tissu qui tapisse l'utérus se développe à l'intérieur de l'utérus).

L'une des plus courantes est l'endométriose, qui survient lorsque des tissus similaires à la muqueuse utérine se développent dans d'autres parties du corps (généralement autour des organes reproducteurs, des intestins et de la vessie).

Il s'accumule chaque mois, puis saigne, mais le sang ne peut pas s'écouler, ce qui entraîne une accumulation de sang piégé pouvant entraîner des lésions et des tissus cicatriciels.

Cette maladie de cause encore inconnue touche entre 6 et 10% des femmes. Le principal symptôme est la crampe pendant les menstruations, mais cette douleur peut survenir lors de la défécation, de la miction ou pendant les rapports sexuels.

Ce n'est pas un diagnostic facile. Le ministère de la Santé indique que plus de 26 000 femmes ont été vues au SUS (système de santé unifié brésilien) avec une endométriose en 2021 et, en moyenne, ces femmes mettent huit à dix ans pour obtenir le bon diagnostic.

En pratique, de nombreuses femmes finissent par s'habituer à vivre avec la douleur, sans traitement approprié (qui peut impliquer des médicaments pour soulager les symptômes ou une intervention chirurgicale pour guérir la maladie). Pour cette raison, beaucoup d'entre eux pensent que les coliques avec des douleurs incapacitantes sont normales et courantes.

Plusieurs raisons expliquent ce retard dans le diagnostic, notamment des questions de sexe et de race.

Des études montrent que les douleurs chez les femmes sont moins souvent examinées que chez les hommes, et dans des endroits comme les États-Unis et le Royaume-Uni, les femmes noires sont encore plus désavantagées que les femmes blanches pour obtenir un diagnostic correct de ces douleurs liées à l'endométriose ou à d'autres pathologies.

La maladie inflammatoire pelvienne (MIP) est encore plus courante que l'endométriose. Les deux sont souvent confondues car elles peuvent impliquer des douleurs aussi bien pendant les rapports sexuels que pendant les règles.

Selon le ministère de la santé, la maladie inflammatoire pelvienne est un syndrome causé par des bactéries qui pénètrent dans le vagin et atteignent l'utérus, les trompes de Fallope et les ovaires, entraînant une inflammation.

"Cette affection survient principalement lorsque les infections à gonorrhée et à chlamydia ne sont pas traitées", indique le ministère. La meilleure forme de prévention est donc l'utilisation du préservatif masculin ou féminin.

"La maladie inflammatoire pelvienne aiguë provoque généralement des douleurs pelviennes, indépendamment des menstruations, mais pendant les menstruations, parce que l'utérus est enflammé, la dysménorrhée peut s'aggraver", dit Herter.

Le traitement consiste généralement en des antibiotiques, mais si cette affection n'est pas traitée correctement, explique le médecin, elle peut entraîner des douleurs chroniques, des problèmes de fertilité ou la nécessité d'une intervention chirurgicale d'urgence en cas d'évolution vers un abcès.

Une autre cause possible de ce deuxième type de crampes menstruelles (dysménorrhée secondaire) est la malformation utérine ou vaginale obstructive, qui apparaît comme la deuxième cause la plus fréquente chez les adolescentes (après l'endométriose).

"Les malformations obstructives provoquent généralement des douleurs depuis les ménarches et peuvent être très fortes. Dans cette situation, une évaluation avec une échographie pelvienne est indispensable pour voir s'il n'y a pas de menstruation collectée à l'intérieur du vagin (hématocolpos), à l'intérieur de l'utérus (hématometra) ou à l'intérieur de la trompe de Fallope (hématosalpinx). Si ce sang est présent, ce n'est pas normal et il est nécessaire de poursuivre l'évaluation pour trouver la cause de la douleur et planifier le traitement", déclare Herter.