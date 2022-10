Pourquoi les "super seniors" ont-ils une meilleure mémoire que les personnes ayant 30 ans de moins qu'eux ?

il y a 56 minutes

Michelle Roberts Rédactrice Santé, BBC

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un groupe restreint de personnes âgées de 80 à 90 ans conserve des pouvoirs cognitifs exceptionnels.

Pourquoi certaines personnes âgées ont-elles des capacités cognitives supérieures à celles de personnes ayant 30 ans de moins qu'elles ? Un groupe de scientifiques américains pense être sur le point de pouvoir répondre à cette grande question de la médecine.

Selon les scientifiques, les octogénaires qu'ils étudient, également appelés "super-âgés", pourraient avoir de plus grandes cellules nerveuses dans les parties du cerveau responsables de la mémoire.

Et la raison en est que ces personnes peuvent être nées avec ces cellules, ou que leurs neurones peuvent avoir grossi ou non au fil des ans.

Selon l'étude, publiée dans le Journal of Neuroscience, des recherches supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine pour aider à lutter contre la démence.

Les chercheurs souhaitent avant tout se concentrer sur la manière dont les modifications des cellules nerveuses peuvent avoir un impact sur la santé de notre cerveau. Et ils s'interrogent : ces cellules offrent-elles une protection aux personnes âgées ou sont-elles simplement le reflet d'un cerveau en bonne santé ?

Autopsies

Le principal objectif du programme de recherche sur le vieillissement de l'université Northwestern aux États-Unis - qui existe depuis plus de dix ans - est d'essayer de découvrir ce qui permet au cerveau de rester vif et comment il peut protéger contre la démence.

Le programme s'adresse aux personnes âgées de plus de 80 ans, qui ont prouvé qu'elles avaient une mémoire privilégiée - dans les normes fixées par les scientifiques - et qui sont prêtes à se soumettre à des évaluations régulières.

En outre, les participants doivent accepter de faire don de leur cerveau à la science à leur mort.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreuses évaluations ont été réalisées à l'aide de scanners IRM du cerveau.

Sur la base de multiples études IRM menées dans le passé, les chercheurs impliqués dans l'étude ont conclu que le cerveau de ces "super seniors" fonctionne comme celui d'une personne de 50 ans et ne reflète pas les 80 ans et plus que tout le monde possède.

Et les autopsies de cerveaux donnés se sont concentrées sur le cortex entorhinal qui contrôle la mémoire.

Les chercheurs ont examiné six cerveaux de ces personnes "super-âgées", sept cerveaux d'adultes d'âge moyen, cinq présentant des signes précoces de la maladie d'Alzheimer et six cerveaux de jeunes gens décédés de causes non liées à une maladie du cerveau.

Et ils ont constaté que les cerveaux des "super-âgés" avaient des neurones plus gros et plus sains que les autres cerveaux examinés.

Une autre constatation documentée par les chercheurs est qu'ils étaient moins susceptibles de présenter des dépôts anormaux de protéines, ce qui est fréquent dans le cerveau des patients atteints de la maladie d'Alzheimer.

Pour Rosa Sancho, de l'équipe Research Alzheimer's UK, les conclusions des chercheurs de la Northwestern University pourraient aider à trouver de nouveaux traitements contre la démence.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le résultat de cette étude pourrait aider à trouver de nouveaux traitements pour la démence.

"D'autres recherches seront nécessaires pour découvrir exactement ce qui rend ces cellules cérébrales chez les personnes super-âgées plus grandes et mieux protégées. Par exemple, les personnes âgées sont-elles nées avec une caractéristique génétique et, si oui, laquelle ?", signale Sancho.