Quelle est l'efficacité des applications de fertilité de plus en plus populaires ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les applications fonctionnent en mettant en évidence les jours de votre cycle menstruel où vous avez le plus de chances de tomber enceinte.

Lorsque la pilule contraceptive est apparue pour la première fois dans les années 1960, elle a été célébrée pour le contrôle et la liberté qu'elle offrait aux femmes.

Depuis lors, la plupart des femmes dans de nombreux pays ont eu recours à la contraception hormonale à un moment ou à un autre de leur vie.

Alors pourquoi de plus en plus de femmes se tournent-elles aujourd'hui vers la technologie pour suivre leur fertilité ?

De nombreux influenceurs des médias sociaux ne cessent d'évaluer des applications qui vous aident non seulement à suivre votre cycle menstruel, mais qui vous permettent également de connaître vos jours les plus fertiles.

De nombreuses personnes déclarent que ces applications les ont aidées à augmenter leurs chances d'éviter une grossesse.

L'influenceuse britannique Montana Brown, qui compte 1,2 million de followers sur Instagram, a récemment annoncé qu'elle était enceinte, deux ans après avoir arrêté la pilule contraceptive.

Dans un post, elle a expliqué que pendant ces deux années, elle avait suivi son cycle menstruel "naturellement", avec une méthode dite de sensibilisation à la fertilité (FAM).

"Cela m'a tellement appris sur mon cycle que lorsque le moment est venu de passer à autre chose et de planifier un bébé, je me suis sentie tellement en phase avec mon corps", a-t-elle écrit.

Le message faisait partie d'une publicité payée pour Natural Cycles, une application de fertilité créée en 2013 qui compte aujourd'hui 2,5 millions d'utilisateurs enregistrés.

En 2018, Natural Cycles est devenue la première application de contrôle des naissances approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Ses créateurs affirment qu'elle utilise un algorithme pour déterminer l'état de fertilité d'une femme en fonction de sa température corporelle.

Et ils affirment que son taux de réussite est de 93 %, soit le même que celui de la pilule contraceptive en utilisation normale.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'influenceuse Montana Brown compte 1,2 million d'abonnés sur Instagram.

L'idée derrière les applications de fertilité est qu'elles offrent une alternative aux formes traditionnelles de contraception et fonctionnent en mettant en évidence les jours où vous avez le plus de chances de tomber enceinte - les jours les plus fertiles selon votre cycle menstruel.

Cependant, Natural Cycles a fait l'objet de plaintes de la part de femmes qui affirment être tombées enceintes en l'utilisant.

Un porte-parole de Natural Cycles a déclaré à la BBC : "Comme pour tout contraceptif, il est important que le produit soit utilisé correctement pour maximiser son efficacité, car aucune méthode n'est efficace à 100 % pour prévenir une grossesse, même lorsqu'elle est parfaitement utilisée".

Il a ajouté que l'efficacité de l'application était "supérieure à celle de la plupart des méthodes de sensibilisation à la fertilité".

Les experts soulignent que les préservatifs sont le seul type de contraception capable d'empêcher une grossesse et de protéger contre les infections sexuellement transmissibles (IST).

En 2018, l'autorité britannique de régulation de la publicité a interdit une publicité pour l'application sur Facebook qui affirmait que l'application était "très précise" et offrait "une alternative cliniquement prouvée aux autres méthodes de contraception".

Les autorités ont estimé que l'annonce était "trompeuse".

Malgré cela, l'application et d'autres applications de suivi de la fertilité telles que Flo et Clue revendiquent des millions d'utilisateurs dans le monde entier.

"Ne convient pas à toutes les femmes"

Crédit photo, TOM TREVATT Légende image, Annabel Sowemimo est experte en santé sexuelle au sein du Service national de santé britannique.

Selon le NHS, la méthode de connaissance de la fertilité consiste à identifier les signes et les symptômes de la fertilité pendant le cycle menstruel.

Il s'agit notamment de la durée du cycle, de la température corporelle quotidienne et des changements dans les sécrétions cervicales.

Elle souligne que, si elle est suivie de manière cohérente et correcte, elle peut être efficace jusqu'à 99 %.

Cependant, le Dr Annabel Sowemimo, de la clinique de santé sexuelle du NHS à Leicester, en Angleterre, affirme que la méthode ne convient pas à toutes les femmes.

"Si votre mode de vie n'est pas stable, si vous n'êtes pas au même endroit et que vous n'avez pas accès à votre calendrier, à votre thermomètre, si votre rythme de sommeil est irrégulier, tous ces éléments peuvent compliquer la tâche et réduire la fiabilité de la méthode", prévient-elle.

Le Dr Sowemimo souligne que la méthode n'est pas non plus recommandée pour les femmes ayant des cycles irréguliers, le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) ou les femmes en post-partum.

"Gonfler l'efficacité"

Elle ajoute que d'autres facteurs l'inquiètent au sujet de la technologie utilisée pour la sensibilisation à la fertilité.

"Le problème de certaines applications est qu'elles sont basées sur un abonnement, et qu'elles constituent donc une méthode contraceptive avec tous les avantages [commerciaux] qui en découlent", explique-t-elle.

"Elles peuvent gonfler ou donner l'impression d'être plus efficaces qu'elles ne le sont.

"Nous avons constaté que certaines applications ont un réel potentiel, mais qu'elles sont arrivées sur le marché trop tôt, avant de disposer d'une base de données fiable.

"Cela s'explique par la forte pression exercée par les investisseurs", ajoute-t-il.

Pourquoi sont-elles si populaires ?

Crédit photo, APRIL Légende image, April a passé les dix dernières années à surveiller sa température corporelle à des fins de contraception.

April Inskip, du Leicestershire, en Angleterre, utilise la méthode de prise de conscience naturelle de la fertilité depuis près de dix ans.

Pendant huit ans, elle a essayé différents contraceptifs hormonaux avant de décider qu'ils ne lui convenaient pas.

"Au fil des ans, j'ai réalisé que cela ne valait pas la peine de prendre la pilule pour mon corps", explique-t-elle.

"Je me sentais léthargique, d'humeur changeante, j'avais souvent des boutons sur la peau et je ne voulais plus jouer avec mes hormones.

April prend sa température corporelle dès le matin et l'enregistre sur une application de son téléphone.

Ses relevés quotidiens sont reportés sur un graphique virtuel qui lui permet de voir les pics et les creux pertinents tout au long de son cycle.

"Je préfère avoir une vue d'ensemble plutôt que de demander à une application de prendre les informations et de les interpréter pour moi", explique-t-il.

"Je suis très confiant dans la lecture de mon corps et je me sens à l'aise avec cette méthode."

April affirme que si elle tombait enceinte, elle ne se sentirait pas différente de ce qu'elle ressentirait si elle suivait une autre forme de contraception et qu'elle échouait.

"Je ne blâmerais pas la méthode, car tout comporte un risque", dit-elle.

"Si vous avez des doutes et que vous voulez éviter une grossesse, utilisez une méthode de barrière comme solution de secours. Cela dit, même les préservatifs ne sont pas efficaces à 100 %".

Le Service national de santé britannique note que les effets secondaires mineurs de la pilule peuvent inclure des sautes d'humeur, des nausées, une sensibilité des seins et des maux de tête.

Le risque d'effets secondaires graves, tels que les caillots sanguins et le cancer du col de l'utérus, est très faible.

"Cela m'a aidé à comprendre mon corps"

Crédit photo, HELEN Légende image, Helen dit qu'il a fallu deux ans pour que ses règles réapparaissent après l'arrêt de la mini-pilule.

Helen, originaire du Nottinghamshire, en Angleterre, suit la méthode de sensibilisation à la fertilité naturelle depuis qu'elle a cessé d'utiliser une contraception hormonale il y a trois ans, à l'âge de 30 ans.

Elle explique qu'elle prenait la mini-pilule depuis plusieurs années, mais qu'elle avait l'impression qu'elle affectait son humeur.

"Cela m'a incitée à essayer d'arrêter complètement les contraceptifs hormonaux pour voir s'il y avait un changement", dit-elle.

"Je me suis sentie beaucoup mieux dans ma peau, mais il a fallu deux ans pour que mes règles réapparaissent.

Helen, aujourd'hui âgée de 33 ans, déclare qu'elle n'envisage pas d'avoir des enfants dans un avenir proche, mais estime qu'elle est "suffisamment mûre et stable financièrement" pour faire face à une éventuelle grossesse.

Elle ajoute : "Je suis vraiment contente d'avoir arrêté de prendre des contraceptifs hormonaux avant de vouloir avoir des enfants, car je ne savais pas qu'il faudrait autant de temps pour que mon corps revienne à la normale.

Elle suit désormais son cycle menstruel à l'aide d'une application sur son téléphone.

"Cette application m'a permis de mieux connaître mon cycle et mon corps", explique-t-elle.

"Elle m'a aidée à comprendre les changements auxquels je dois m'attendre dans mon corps au cours du mois : ce qui est normal, ce qui est potentiellement anormal", dit-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'idée selon laquelle l'utilisation à long terme de contraceptifs hormonaux peut entraîner la stérilité n'est pas correcte.

Annabel Sowemimo, experte en santé sexuelle, affirme que les médias sociaux jouent un rôle en incitant certaines femmes à ne pas utiliser de contraceptifs hormonaux.

"Avec l'essor de TikTok, les gens partagent des informations qui les rendent un peu plus méfiants à l'égard des effets secondaires des contraceptifs, c'est donc une tendance très claire", dit-elle.

Elle ajoute que l'idée selon laquelle l'utilisation à long terme de contraceptifs hormonaux peut entraîner la stérilité n'est pas correcte.

"Les gens ont peur, surtout parce que nous avons des enfants de plus en plus tard", dit-elle.