Ces pays qui vont recevoir des milliards de dollars pour se détourner des carburants polluants

il y a une heure

La rédaction BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Vietnam est le dernier pays à avoir signé ces accords lors du sommet UE-ANASE de décembre 2022.

Les appels lancés par les nations riches aux économies en développement pour qu'elles accélèrent la transition énergétique afin de freiner le changement climatique se heurtent depuis des années au même problème : le manque d'argent.

Passer de sources d'énergie polluantes à des sources d'énergie propres nécessite des millions de dollars que ces pays en développement doivent dépenser pour répondre aux besoins de leur population à court terme.

Cela limite la quantité de ressources qu'ils peuvent consacrer à un problème comme le réchauffement de la planète qui est grave, mais dont les conséquences les plus négatives tendront à devenir plus pressantes à moyen et long terme, lorsque - comme le craignent les scientifiques - les dommages causés à la planète pourraient déjà être irréparables.

Toutefois, une initiative récente semble ouvrir la porte à certaines économies en développement pour qu'elles disposent de l'argent nécessaire pour renoncer à l'utilisation de combustibles très polluants comme le charbon et les remplacer par des sources d'énergie durables. Il s'agit des accords de partenariat pour la transition énergétique;

Ces accords ont jusqu'à présent été signés par le groupe dit des "partenaires internationaux" - qui comprend l'Union européenne et plusieurs pays riches tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, le Japon, la Norvège et le Danemark - et trois économies en développement : l'Afrique du Sud, l'Indonésie et le Viêt Nam, qui devraient recevoir ensemble quelque 44 milliards de dollars sur trois à cinq ans pour stimuler la transition énergétique.

Mais que sont ces accords et d'où viennent-ils ?

Financer la transition énergétique

Le premier pays à signer un accord ATEJ a été l'Afrique du Sud, le 2 novembre 2021, lors de la Conférence internationale sur le changement climatique COP26 à Glasgow. Un an plus tard, l'accord a été signé avec l'Indonésie lors du sommet du G20 à Bali.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Actuellement, seulement 6 % de l'énergie de l'Indonésie provient de sources renouvelables.

Le Vietnam, pour sa part, a signé le 14 décembre lors du sommet UE-ANASE.

L'Afrique du Sud recevra un financement de 8,5 milliards de dollars US : L'Indonésie, quelque 20 milliards de dollars US ; et le Vietnam, quelque 15 milliards de dollars US.

Ces accords reposent sur la reconnaissance de la nécessité d'accélérer le rythme de réalisation des objectifs de l'ONU en matière de changement climatique afin d'éviter que les pires conséquences du changement climatique ne se matérialisent.

Il faudrait pour cela réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et parvenir à des émissions nulles d'ici à 2050, comme le prévoient les déclarations politiques accompagnant ces accords.

Concrètement, ces trois accords visent à contribuer à accélérer la décarbonisation des économies de ces pays et, en particulier, à limiter et à réduire l'utilisation du charbon comme source d'énergie pour la production d'électricité.

Dans tous les cas, les fonds mis à la disposition des pays proviennent de sources publiques et privées et sont fournis par le biais de divers mécanismes tels que des prêts concessionnels, des prêts au taux du marché, des subventions, des investissements privés, entre autres.

Tous les accords prévoient la participation du secteur privé, qui, dans le cas de l'Indonésie et du Vietnam, devrait fournir la moitié des fonds.

Ces deux accords mentionnent la participation de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), une coalition d'institutions financières qui a été formée pendant la COP26 en vue de contribuer à la décarbonisation de l'économie.

Parmi ses membres figurent de grandes banques telles que Bank of America, HSBC, Deutsche Bank, Citi, Mizuho Financial Group, Shinhan Financial Group, SMBC Group, Prudential PLC, Macquarie Group et Standard Chartered, entre autres.

Dans le cas de l'accord avec le Vietnam, il est également indiqué que la contribution du secteur privé sera coordonnée par GFANZ.

Des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale devraient également y participer.

Paradoxalement, bien que les montants envisagés pour soutenir la transition énergétique dans ces pays puissent sembler élevés, il est probable qu'en réalité ils seront insuffisants.

Crédit photo, Getty Images Légende image, 77% de l'électricité sud-africaine provient du charbon.

Selon le plan d'investissement pour la transition énergétique présenté en novembre dernier par l'Afrique du Sud, le pays aura besoin de fonds de quelque 98,7 milliards de dollars pour décarboniser son économie entre 2023 et 2027.

Une autre limite de cette initiative est que seule une très petite partie du financement est apparemment fournie sous forme de subventions.

Au moins dans le cas de l'Afrique du Sud, seuls 4 % de l'enveloppe financière totale sont constitués de dons, le reste des ressources provenant de prêts souverains ou multilatéraux, selon le Financial Times.

Cela a conduit le gouvernement du président Cyril Ramaphosa, en novembre 2022, à avertir que la structure du paquet reposait trop sur des prêts qui allaient gonfler la dette extérieure du pays.

Quoi qu'il en soit, il convient de noter que ce qui est envisagé dans le cadre de la TFYA a un but précis et servirait plutôt de premier coup de pouce financier.

Selon un rapport de l'Atlantic Council, un groupe de réflexion basé à Washington, "si l'EYCF implique une contribution financière significative aux objectifs climatiques de l'Afrique du Sud, son véritable avantage réside dans les réformes transformatrices du secteur de l'énergie que le gouvernement doit mettre en œuvre pour étendre son financement".

Soustraire le carbone de l'équation énergétique

Ces accords visent clairement à réduire la consommation de charbon dans ces pays, notamment son utilisation pour la production d'électricité.

"Ces partenariats sont un outil crucial pour débloquer les réductions d'émissions dont le monde a besoin dans les années 2020. Nous avons besoin de toutes les forces pour assurer une transition énergétique qui soit mondiale, durable, juste, équitable et inclusive", a affirmé le secrétaire général des Nations unies, António Guterres.

L'Afrique du Sud occupe la 14e place sur la liste des pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre, ce qui est directement lié au fait qu'elle dépend du charbon pour produire 77 % de son électricité, selon The Economist.

L'ATEJ devrait empêcher l'Afrique du Sud d'émettre entre 1 et 1,5 gigatonne de gaz à effet de serre au cours des 20 prochaines années.

L'Indonésie, quant à elle, se classe au neuvième rang pour le total des émissions de gaz à effet de serre et est également fortement dépendante du charbon, qui fournit 66 % de son électricité, selon les données de l'annuaire statistique de BP cité par Reuters.

Dans son cas, l'EYEOA demande que les émissions du secteur de l'électricité soient plafonnées à 290 millions de tonnes de CO2 d'ici à 2030 - alors que les objectifs précédents étaient de 357 millions de tonnes de CO2 - et qu'elles diminuent encore par la suite pour atteindre des émissions nulles d'ici à 2050.

En outre, un objectif a été fixé pour que 34 % de son électricité provienne de sources renouvelables d'ici à 2030. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport au chiffre actuel de seulement 6 %.

Le Vietnam ne figure pas dans la liste des 10 principaux émetteurs de gaz à effet de serre, mais il a fortement augmenté sa consommation de charbon ces dernières années, au point que le charbon est devenu la source de plus de 50 % de son électricité.

L'accord ETSI qu'elle a signé prévoit une réduction de 30 % du plafond prévu pour l'augmentation des émissions de son secteur énergétique - de 240 millions de tonnes métriques de CO2 à 170 millions - à l'horizon 2030, au lieu de 2035.

Elle doit également réduire sa capacité de production d'électricité à partir de charbon à 30,2 gigawatts, contre 37 gigawatts prévus précédemment, tout en augmentant l'utilisation des énergies renouvelables afin qu'elles représentent 47 % de sa production d'électricité d'ici 2030, au lieu de 36 % comme prévu précédemment.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Vietnam doit porter à 47 % l'utilisation des énergies renouvelables pour la production d'électricité.

Les experts estiment que le Vietnam dispose d'un important potentiel de production d'énergie éolienne, grâce à ses plus de 3 000 kilomètres de littoral offshore.

Si elle atteint ces objectifs, on estime que 500 mégatonnes (500 millions de tonnes) d'émissions seront économisées d'ici 2035.

La réduction de la consommation de charbon est un élément central de la lutte contre le réchauffement climatique car il s'agit de la première source d'émissions de CO2 au monde, selon les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie.