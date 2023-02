Qui est Bola Tinubu, candidat de l'APC à la présidentielle au Nigéria ?

Bola Tinubu, 70 ans, largement crédité d'avoir remodelé le centre commercial du Nigéria, Lagos, mènera le parti au pouvoir, le All Progressives Congress (APC), à l'élection présidentielle de février, mais il doit faire face à une opposition revigorée, à des allégations de corruption et à des problèmes de santé alors qu'il aborde l'une des tâches les plus redoutables d'Afrique.