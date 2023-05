Existe-t-il une personnalité addictive ?

Author, Isabelle Gerretsen

Role, BBC Future

il y a 59 minutes

L'expression "personnalité addictive" est largement utilisée. Certaines personnes sont-elles réellement plus enclines à développer une dépendance ?

Dans les années 1990, l'expression "personnalité addictive" a été utilisée par certaines sociétés pharmaceutiques - et, peut-être ironiquement, pour promouvoir des analgésiques addictifs.

Lors de la commercialisation de l'OxyContin, un médicament opioïde délivré sur ordonnance, par exemple, la société pharmaceutique américaine Purdue Pharma a donné pour instruction à ses représentants de dire aux médecins que seules les personnes ayant une "personnalité addictive" risquaient de devenir dépendantes, alors qu'elle savait que ce médicament entraînait une forte dépendance et faisait l'objet d'un abus généralisé. Des médicaments très addictifs tels que l'OxyContin et l'opioïde fentanyl sont accusés d'avoir alimenté la crise des opioïdes aux États-Unis, qui a causé plus d'un demi-million de décès entre 1999 et 2020.

L'idée que votre personnalité détermine si vous devenez ou non dépendant d'une substance aurait "très bien convenu à l'industrie pharmaceutique", déclare Ian Hamilton, professeur associé en toxicomanie à l'université de York, au Royaume-Uni. "Cela leur permet en quelque sorte de se tirer d'affaire. Le message est le suivant : "si vous êtes assez faible pour développer un problème avec notre produit, c'est dû à votre personnalité, cela n'a rien à voir avec nous".

Mais existe-t-il une personnalité addictive ? Certaines personnes sont-elles vraiment plus enclines à développer une dépendance ?

De nombreux psychiatres et experts en toxicomanie affirment qu'il n'y a aucune preuve scientifique à l'appui de cette idée. Ils avertissent également que ce concept est nuisible car il suggère que les gens n'ont que peu ou pas de contrôle sur le fait qu'ils deviennent dépendants.

Ils notent qu'il existe des liens entre certains traits de personnalité et la dépendance, mais que ces liens sont beaucoup plus complexes que ce qu'indique souvent l'expression "personnalité addictive".

Mark Griffiths, professeur émérite de toxicomanie comportementale à l'université de Nottingham Trent au Royaume-Uni, qualifie la "personnalité addictive" de "mythe complet".

"Pour qu'il y ait une personnalité addictive, il faut qu'il y ait un trait de caractère qui permette de prédire l'addiction et uniquement l'addiction", déclare Griffiths. "Il n'existe aucune preuve scientifique de l'existence d'un trait de caractère permettant de prédire la dépendance et uniquement la dépendance.

La personnalité addictive "est une façon noire et blanche de penser à quelque chose de très complexe", déclare Anshul Swami, psychiatre spécialiste de la santé mentale et des addictions chez les adultes à l'hôpital Nightingale de Londres. "Il n'y a pas un seul type de personnalité [prédictive de la dépendance] et il n'y a pas une personne qui soit identique à une autre toxicomane.

Cela ne veut pas dire que certains traits de personnalité ne sont pas associés "à l'acquisition, au développement et au maintien de comportements addictifs", précise M. Griffiths.

Le névrosisme, par exemple, tend à être associé à de nombreuses formes de dépendance. Le névrosisme est l'un des cinq grands traits de personnalité et se définit comme la mesure dans laquelle une personne réagit aux menaces perçues et aux situations stressantes. Les personnes fortement névrosées sont anxieuses et sujettes à des pensées négatives. Selon une analyse de 175 études, les troubles liés à l'abus de substances sont associés à des niveaux élevés de neuroticisme et à de faibles niveaux de conscienciosité (la mesure dans laquelle une personne fait preuve de maîtrise de soi). La recherche a montré que les addictions comportementales, telles que l'addiction à Internet et à l'exercice physique et les achats compulsifs, sont également associées au névrosisme.

"Si vous êtes névrosé, vous êtes très anxieux", explique M. Griffiths. "Les gens ont tendance à utiliser des comportements ou des substances addictifs pour gérer leurs traits névrotiques. La plupart des addictions sont des moyens d'adaptation et sont symptomatiques d'autres problèmes sous-jacents, tels que la dépression ou le névrosisme".

Il n'existe pas de caractéristique unique permettant de prédire la dépendance et la dépendance seule - Mark Griffiths

Mais aucune étude ne montre que toutes les personnes souffrant d'une addiction souffrent de névrosisme, affirme Griffiths. "Je peux trouver de nombreuses personnes névrosées qui ne sont pas toxicomanes. Le névrosisme est associé à la dépendance, mais il n'est pas prédictif de celle-ci".

Comme le souligne Hamilton, il peut être "extrêmement difficile" de démêler ce qui vient en premier lorsqu'il s'agit d'une dépendance à une substance. "On observe des taux élevés de dépression ou d'anxiété chez les personnes qui deviennent dépendantes de drogues. Mais ensuite, c'est la question de la poule et de l'œuf qui se pose. Est-ce le névrosisme qui a conduit la personne à la drogue, ou est-ce la dépendance à la cocaïne sur une longue période qui a fait baisser son humeur ?

"Les addictions sont très nuancées et multifactorielles", déclare Swami. La recherche montre que les addictions peuvent être influencées à la fois par la génétique et par un large éventail de facteurs environnementaux, notamment la pression des pairs, l'exposition précoce à des substances et les abus physiques ou sexuels.

Une étude réalisée en 2018 a révélé que l'ancien rétrovirus HK2, qui se trouve à proximité du gène impliqué dans la libération de la dopamine chimique, est plus fréquemment présent chez les toxicomanes. Les personnes souffrant de troubles liés à l'abus de substances étaient jusqu'à deux à trois fois plus susceptibles d'avoir HK2 intégré dans leur génome, ce qui indique une forte association avec la dépendance, ont conclu les chercheurs.

Selon M. Swami, cette étude ne prouve pas que certaines personnes ont une "personnalité plus addictive" que d'autres.

"Cette découverte préliminaire du gène HK2 n'explique pas pourquoi un nombre croissant de patients développent une dépendance à un âge avancé", explique-t-il. "S'ils l'avaient et qu'il s'agissait d'une association ou d'une cause, elle se manifesterait certainement plus tôt.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des médicaments très addictifs tels que l'OxyContin et l'opioïde fentanyl sont accusés d'alimenter la crise des opioïdes aux États-Unis

Le sexe est un autre facteur de risque de dépendance. Aux États-Unis, 11,5 % des hommes et des garçons sont toxicomanes, contre 6,4 % des femmes et des filles. Il y a plusieurs raisons à cela, explique M. Hamilton. "Les hommes, en particulier les adolescents, ont tendance à prendre plus de risques et à être plus impulsifs", explique-t-il. L'impulsivité est un autre trait associé à la dépendance. Toutefois, M. Hamilton prévient qu'il pourrait y avoir d'importantes lacunes dans les données, car les femmes sont moins susceptibles de demander un traitement en raison des problèmes de garde d'enfants et de la stigmatisation.

La recherche montre que l'environnement et l'éducation d'une personne influencent aussi fortement son risque de dépendance. Une étude a montré que les consommateurs d'opiacés étaient 2,7 fois plus susceptibles d'avoir subi des abus dans leur enfance, qu'ils soient sexuels, physiques ou les deux, que les non-consommateurs d'opiacés. Selon une étude réalisée en 2022, les personnes ayant vécu quatre expériences négatives dans leur enfance, telles que des abus physiques, sexuels ou émotionnels ou la perte d'un parent, étaient trois fois plus susceptibles de déclarer avoir des problèmes d'alcool à l'âge adulte.

"Les facteurs psychosociaux tels que la violence, les abus sexuels et la négligence émotionnelle sont fortement associés à la dépendance", explique M. Swami. Beaucoup de gens disent : "J'ai des antécédents de dépendance, c'est dû à mes gènes". Mais quand on creuse leur histoire clinique, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup d'alcool, de négligence, d'abus, de traumatismes et de privations. Ces éléments ont été transmis de génération en génération et ont fait surface sous la forme d'une dépendance".

Malgré l'absence de preuves scientifiques, l'expression "personnalité addictive" continue d'être largement utilisée. "Nous devons être prudents avec le langage, car les gens l'intériorisent", déclare Hamilton. "L'idée de la personnalité addictive vous prive de tout espoir... elle dit que c'est la trajectoire que vous devez suivre et que vous n'avez aucun contrôle sur elle.

Swami reconnaît que ce concept est irréaliste et "fataliste". "Il empêche les gens de prendre leurs responsabilités et de s'approprier leur problème et de trouver des solutions constructives pour s'améliorer", explique-t-il.

Selon Griffiths, de nombreuses personnes souffrant d'une addiction utilisent l'idée de la personnalité addictive pour "justifier leur comportement". Lorsque quelqu'un dit "j'ai une personnalité addictive", il dit en fait "je ne pourrai jamais être guéri"", explique-t-il.

"Les addictions sont des maladies biologiques, psychologiques et sociales très complexes, comme toutes les autres maladies de la planète", explique M. Swami. "Tout le monde cherche une réponse simple, mais il n'y en a pas.