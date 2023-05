4 signes indiquant que vous avez besoin de nouvelles lunettes

Malgré la nécessité d'avoir une bonne vision, nous sommes nombreux à penser que notre santé oculaire est acquise, soit parce que nous pensons bien voir, soit parce qu'à un moment donné, nous sommes allés chez notre ophtalmologiste pour qu'il nous prescrive des lunettes et qu'il s'en tienne à cela.

1. Difficultés à voir au volant

Selon le Dr Dunbar, "lorsque vous essayez soudainement de lire un panneau de signalisation et que vous ne pouvez pas le lire avant d'être en face de lui, c'est généralement un signe avant-coureur".

Les lunettes permettent d'optimiser non seulement l'entrée de la lumière, mais aussi sa répartition sur l'ensemble de la surface oculaire.

En outre, la nouvelle génération de verres antireflets permet de réduire l'intensité de la lumière et d'y voir plus clair.

2. Difficulté à voir de près

La presbytie survient avec l'âge et le cristallin perd de sa souplesse, ce qui rend difficile la mise au point sur les objets proches.

Les lentilles corrigent le problème de réfraction et empêchent l'œil de se surmener lorsqu'il essaie de lire.

3.Vision changeante tout au long de la journée

Si vous vous concentrez sur un seul point pendant une longue période, comme lorsque vous travaillez sur un écran, vos yeux peuvent se fatiguer et votre capacité de concentration peut diminuer.

Ce phénomène peut s'aggraver si vous vous fatiguez les yeux en essayant de compenser les déficits visuels dont vous souffrez, ce qui vous épuise et vous fait voir moins bien vers la fin de la journée.

4.Changements de la vue d'un œil ou des deux yeux

Des changements rapides de la vision d'un œil ou des deux yeux peuvent être le signal de problèmes plus graves.

cataracte qui, comme le souligne le Dr Dunbar, peut entraîner des difficultés à voir clairement, à conduire la nuit et à se concentrer.

"Avec la technologie dont nous disposons aujourd'hui, la chirurgie de la cataracte est ambulatoire et ne prend que 15 minutes", précise-t-il.

Dans les cas les plus graves, la santé oculaire peut également permettre d'identifier des problèmes plus sérieux tels que le diabète et l'hypertension artérielle, qui peuvent entraîner des modifications des vaisseaux sanguins de l'œil.