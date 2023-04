Ce que les pattes de poulet nous apprennent sur la vie quotidienne en Égypte

L'Égypte est confrontée à une crise économique de plus en plus grave, à tel point que ses habitants peinent à nourrir leurs familles.

Le président Adbdul Fattah al-Sisi accuse souvent les troubles qui ont suivi le soulèvement égyptien de 2011 et la croissance démographique rapide d'être à l'origine des difficultés économiques actuelles de son pays. Il évoque également la pandémie et la guerre en Ukraine.

L'invasion russe de l'Ukraine en mars dernier a porté un coup dur à l'économie. L'Égypte est le deuxième importateur mondial de blé, et les deux pays étaient ses principaux fournisseurs. Lorsque la guerre a perturbé les exportations, le prix du blé - et donc du pain - a grimpé en flèche.

Selon Timothy Kaldas, économiste politique au sein du groupe de réflexion The Tahrir Institute for Middle East Policy, le pouvoir et l'influence de la présidence, de l'armée, des agences de sécurité et de renseignement se sont accrus depuis que le président Sisi est aux commandes.