L'histoire tragique de Katia et Maurice Krafft, deux scientifiques amoureux des volcans qui ont fini engloutis par la lave

En 1985, un épisode a marqué la vie des volcanologues Katia et Maurice Krafft.

L'éruption du Nevado del Ruiz en Colombie a fait plus de 23 000 morts dans l'une des plus grandes tragédies volcaniques de l'histoire.

La ville d'Armero a été complètement ensevelie et a littéralement cessé d'exister après que l'éruption a fait fondre les glaciers de la montagne, générant ce que l'on appelle des lahars : une avalanche de boue, de terre et de débris volcaniques.

À l'époque, les spécialistes des volcans ont tenté d'alerter les autorités sur les risques de l'éruption imminente et sur la nécessité d'évacuer les villes, mais ils n'ont pas été écoutés.

Maurice et Katia, déjà célèbres dans le monde entier pour avoir "chassé" et enregistré des volcans sur tous les continents, se sont fait l'écho de cette mise en garde. Mais cela ne suffit pas non plus.

"Nous avions honte de nous appeler volcanologues", a déclaré Katia lors d'une interview à l'époque.

"Mon rêve est que les volcans cessent de tuer", a déclaré Maurice.

Choqué par la tragédie, le couple a décidé qu'il devait faire plus que ce qu'il avait déjà fait, à savoir enregistrer de près l'activité volcanique menaçante pour en démontrer la puissance destructrice et convaincre les autorités des risques encourus.

En juin 1991, ils se sont rendus au Japon pour enregistrer la force de l'éruption du mont Unzen.

Dans les dernières images où ils apparaissent vivants, Katia et Maurice regardent la montagne, à côté de la caméra. Ils sont morts quelques minutes plus tard, lui à 45 ans, elle à 49 ans, et leurs corps ont été retrouvés côte à côte.

"Nous savions tous qu'ils allaient mourir dans un volcan, et ils le savaient eux-mêmes", a déclaré à BBC News Brazil la Brésilienne Rosaly Lopes, astronome et volcanologue à la NASA, qui a rencontré le couple lors de conférences et d'événements.

Selon elle, les deux hommes ont été traités comme des stars dans le monde de la volcanologie.

Les images stupéfiantes que les Krafft ont enregistrées au cours de décennies de travail sont présentées dans le documentaire Fire of Love (traduit en anglais dans certains pays par "Volcanoes : The Tragedy of Katia and Maurice Krafft"), qui a été nommé aux Oscars dimanche.

En Amérique latine, la production réalisée par Sara Dosa peut être visionnée sur le service de streaming Disney+.

L'amour du feu

Katia et Maurice se sont rencontrés en 1966, alors qu'ils étudiaient à l'université de Strasbourg, en France. Elle était géochimiste, lui géologue. Mais ils se sont rapidement découvert un intérêt commun : les volcans.

"Nous nous sommes lancés dans la volcanologie parce que nous étions déçus par l'humanité. Et comme un volcan est plus grand que les hommes, nous avons pensé que c'était ce dont nous avions besoin. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain", explique Maurice dans une interview diffusée dans le documentaire.

Il était considéré comme plus "médiatique" que Katia.

C'était l'après-guerre, avec de grandes avancées scientifiques. En 1967, les plaques tectoniques sont découvertes, ce qui permet de comprendre les mystères de la nature tels que les tremblements de terre et la formation des volcans.

En Islande, en 1968, les Krafft ont vécu leur première expérience d'exploration des volcans. À partir de là, ils ont commencé à enregistrer des éruptions en vidéo et en photo, ce qui allait devenir une source de revenus pour le couple, qui passait sa vie sur les routes.

"Quand on voit une éruption, on ne peut pas s'en passer, parce qu'elle est si grande, si forte, qu'on a un sentiment d'insignifiance", explique Katia. Deux ans plus tard, ils se sont mariés et ont choisi de ne pas avoir d'enfants.

"Ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait s'ils n'avaient pas été ensemble. Ils avaient une relation entre eux deux, et entre eux et les volcans", explique la volcanologue Rosaly Lopes.

Outre la vente d'une partie du matériel audiovisuel, Katia et Maurice ont filmé toutes les expéditions dans le but de revoir les éruptions et de les étudier. Et ils commencent à vouloir s'en approcher de plus en plus.

Pour Rosaly Lopes, le couple, même s'il n'est pas réputé pour sa production académique, a laissé un grand héritage scientifique et humain.

Ils ont filmé des images du monde entier montrant de la lave, des explosions et des coulées pyroclastiques (mélange de gaz, de matières volcaniques, de cendres et de fragments de roches éjectés lors des éruptions) et les chercheurs les ont utilisées pour comprendre et modéliser le comportement des volcans.

Ils ont également ramené des matériaux "jeunes" éjectés lors d'éruptions pour les étudier dans des laboratoires de géophysique.

"Mais je pense que le principal héritage est celui de l'éducation, de l'enseignement que les volcans sont très beaux, mais dangereux. Et aussi que l'on peut parfois se rendre sur un volcan, près de la lave, sans prendre trop de risques", déclare Lopes, qui a écrit un livre sur les possibilités de tourisme dans les zones d'activité volcanique.

Rouges et gris

Katia et Maurice ont adopté deux classifications des volcans.

Les "rouges" sont ceux qui présentent des "rivières" de lave et pas de fortes explosions. Ce sont les moins dangereux que les Krafft ont d'abord explorés.

Les "gris" sont les volcans explosifs, qui accumulent de la pression et de la chaleur jusqu'à leur libération catastrophique. Ce sont les "tueurs", moins connus et plus difficiles d'accès.

Après l'éruption du volcan "gris" du mont St. Helens, aux États-Unis, qui a fait 57 morts en 1980, le couple a décidé de réorienter ses expéditions vers les plus risquées.

Ils s'attaquent aux éruptions de l'Alaska (États-Unis), de l'Indonésie et de la Colombie, où ils enregistrent les dégâts de la tragédie de l'Armero.

En juin 1991, ils ont appris que le mont Unzen, au Japon, était sur le point d'entrer en éruption. Ils se rendent dans le pays et effectuent une nouvelle mission, la dernière.

À l'époque, Katia et Maurice avaient décidé de se tenir à une distance qu'ils pensaient sûre des autres scientifiques, des journalistes et des pompiers. Mais une coulée pyroclastique beaucoup plus forte que prévu a tué 43 personnes, dont le couple.

Des marques sur le sol après la tragédie indiquent que Katia et Maurice étaient proches l'un de l'autre.