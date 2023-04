Comment l'or est devenu une "malédiction" pour le Soudan (et quel est le rapport avec les affrontements qui ont fait plus de 180 morts parmi les civils)

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'or est devenu l'une des principales sources de revenus du Soudan

il y a 30 minutes

Le Soudan, vaste pays d'Afrique de l'Est, a connu un week-end mouvementé qui a fait plus de 180 morts et au moins 1 100 blessés.

Selon diverses organisations internationales, ces décès sont le résultat d'affrontements entre des membres de l'armée et des milices paramilitaires connues sous le nom de Forces de soutien rapide (RSF).

Jusqu'à présent, la plupart des attaques entre les deux camps ont eu lieu dans la capitale du pays, Khartoum.

Mais cette confrontation sur le terrain est le résultat d'une longue chaîne d'événements, de tensions, de crises et de luttes politiques qui n'ont pas réussi à apporter la stabilité au pays depuis la chute du régime d'Omar al-Bashir en avril 2019.

Parmi les raisons de la résurgence de la violence, l'absence de dialogue entre les deux principaux chefs militaires laissés à la tête du pays pour conduire la nation vers une démocratie civile : Mohamed Hamdan Dagalo, chef du RSF et plus connu sous le nom de Hemedti, et Abdel Fattah al Burhan, chef de l'armée et président du pays.

Mais parmi tous les facteurs qui contribuent à la tension interne au Soudan, il y a un élément clé : le pays africain possède l'une des plus grandes réserves d'or du continent.

Rien qu'en 2022, et selon le gouvernement, le Soudan a réalisé des exportations de près de 2,5 milliards de dollars, correspondant à la vente de 41,8 tonnes d'or.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les ventes d'or ont atteint 2,5 milliards de dollars en 2022

La plupart des mines les plus rentables du pays sont sous le contrôle de Hemedti et de la milice RSF, qui financent leurs opérations en vendant le métal précieux non seulement au gouvernement de Khartoum, mais aussi à d'autres acheteurs dans les pays voisins.

"Les mines d'or sont devenues la principale source de revenus d'un pays en proie à de nombreuses difficultés économiques. Et en ces temps de tension, elles deviennent une cible stratégique", explique Shewit Woldemichael, expert du Soudan à Crisis Group, à BBC World.

"Et surtout, c'est l'une des sources de financement de la RSF, que l'armée considère avec une certaine méfiance".

Dans le même temps, l'exploitation minière galopante a provoqué une série d'effets dévastateurs dans les zones entourant les mines, avec un nombre très élevé de personnes non seulement tuées par l'effondrement des mines, mais aussi malades à cause du mercure et de l'arsenic utilisés dans l'extraction de ce métal.

Mais comment l'or est-il devenu cet élément stratégique dans la violence que connaît aujourd'hui le Soudan ?

Le Soudan et sa "malédiction dorée"

Après l'indépendance des territoires connus aujourd'hui sous le nom de Soudan de la domination britannique en 1956, un processus difficile de réorganisation a commencé, avec des hauts et des bas.

En cours de route, le pays a trouvé dans la production pétrolière sa principale source de financement.

Cependant, au milieu des années 1980, un processus d'indépendance s'est amorcé dans le sud du pays, qui s'est achevé en 2011, après de violents conflits et des prises de décisions politiques, par la création de la République du Sud-Soudan.

Avec cette indépendance, le Soudan a perdu les deux tiers de ses recettes d'exportation de pétrole.

La perte des ressources a intensifié les tensions internes entre les différents groupes ethniques, les milices et les groupes armés qui cohabitent dans le pays.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mohamed Hamdan Dagalo est le chef des forces de soutien rapide du Soudan.

En 2012, il a été révélé qu'une région appelée Jebel Amir, dans le nord du pays, pourrait contenir suffisamment de réserves d'or pour soulager la situation économique du pays.

"À première vue, cela a été perçu comme une aubaine, compte tenu de ce qu'ils avaient perdu au profit du Sud-Soudan", explique Alex de Waal, analyste du Soudan à l'université de Tufts, à la BBC.

"Mais cela s'est vite transformé en malédiction, car cela a eu pour effet d'intensifier la lutte pour le contrôle du territoire entre les différentes parties et a conduit à une ruée vers l'or incontrôlée", ajoute-t-il.

Selon les archives locales et De Waal lui-même, des dizaines de milliers de jeunes hommes ont afflué dans cette région du pays pour tenter leur chance dans des mines peu profondes dotées d'un équipement rudimentaire.

Certains ont trouvé de l'or et sont devenus riches, d'autres ont été écrasés dans l'effondrement des puits ou sont tombés malades à cause du mercure et de l'arsenic utilisés pour traiter le métal.

En 2021, 31 personnes ont trouvé la mort après l'effondrement d'une mine d'or désaffectée dans la province du Kordofan occidental. Le 31 mars dernier, 14 autres personnes ont été tuées lors de l'effondrement d'une autre mine dans le nord du pays.

Selon l'Université soudanaise des sciences et de la technologie, des tests effectués en 2020 sur des sources d'eau proches des zones minières ont révélé des concentrations de mercure de 2004 parties par million (ppm) et des niveaux d'arsenic de 14,23 ppm.

Selon l'OMS, les niveaux autorisés sont de 1 ppm pour le mercure et de 10 ppm pour l'arsenic dans l'eau.

"L'utilisation du cyanure et du mercure conduira certainement à une catastrophe environnementale dans le pays", a déclaré El Jeili Hamouda Saleh, professeur de droit de l'environnement à l'université Bahri de Khartoum, à une station de radio locale.

"Le pays compte plus de 40 000 sites d'extraction d'or. Quelque 60 entreprises de traitement de l'or opèrent dans 13 États du pays, dont 15 dans le Kordofan méridional. Cela ne va pas bien se terminer, car elles ne respectent pas les exigences environnementales", a-t-il déclaré.

Mais ce n'est pas la seule chose qui s'est produite. Un chef tribal connu sous le nom de Musa Halil et fidèle à Al Bashir a pris le contrôle du territoire après un nettoyage ethnique qui a coûté la vie à plus de 800 personnes résidant dans la région.

Halil a commencé à extraire l'or et à le vendre, non seulement au gouvernement de Khartoum, mais aussi à d'autres acheteurs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La précarité de l'exploitation minière au Soudan est un paysage commun dans le nord du pays.

Cependant, en 2017 - après que Halil, accusé de crimes contre l'humanité, a été remis aux autorités internationales - Hemedti, leader du RSF et qui s'était armé pour défendre Al Bashir contre toute menace militaire, a pris le contrôle de l'exploitation minière.

À l'époque, les revenus de la vente d'or représentaient environ 40 % des exportations du pays. Littéralement, une mine d'or.

"Cet or a fait de Hemedti le principal négociant en or du pays et lui a permis de prendre le contrôle de la frontière avec le Tchad et la Libye", explique M. De Waal.

Un chemin vers la démocratie

La vérité est qu'après la chute d'Omar al-Bashir en 2019, suite à un coup d'État exécuté par les militaires, le pays a été laissé aux mains des deux hommes qui contrôlaient les groupes armés : Hemedti et Al Burhan.

"Grâce, entre autres, au contrôle de la production d'or, avec 70 000 hommes et plus de 10 000 camionnettes armées, le RSF est devenu l'infanterie de facto du Soudan, la seule force capable de contrôler les rues de la capitale, Khartoum, et d'autres villes", explique M. De Waal.

En 2021, les deux dirigeants se sont engagés, dans le cadre d'une alliance provisoire, à lancer un processus qui aboutirait à la mise en place d'un gouvernement civil et démocratique au Soudan.

"Dans cette alliance, ratifiée en décembre dernier, il était clair que la production d'or serait confiée au gouvernement civil élu. Mais de toute évidence, le pouvoir croissant de Hemedti a conduit les gens autour d'Al Burhan à demander un contrôle sur les actions de la RSF", explique Woldemichael.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les forces de Hemedti sont proches de Khartoum, la capitale du Soudan

Il précise toutefois que de nombreuses forces veulent également participer au contrôle de l'or dans le nord du Soudan.

"C'est pourquoi l'armée contrôlée par Al Burham a tenté d'utiliser les négociations sur la réforme du secteur de la sécurité [dans le cadre de négociations plus larges sur la transition politique] pour contrôler la RSF, à des conditions que Hemedti n'a pas acceptées", a-t-il déclaré.

C'est l'un des nombreux facteurs qui ont fait monter la tension jusqu'aux violents affrontements du week-end. Mais d'autres facteurs pourraient encore déstabiliser le pays.

"Lorsque les combats en Libye s'apaiseront, de nombreux combattants du Darfour qui avaient combattu en Libye devraient revenir, ce qui augmentera la ruée vers les ressources, y compris les mines d'or", a-t-il déclaré.

Pour les analystes, la vérité est que la paix dépendra avant tout de l'impact des condamnations internationales de l'usage de la violence dans le pays.