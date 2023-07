Les effets dévastateurs de l'alcool frelaté au Cameroun

Au Cameroun, les distilleries d'alcool clandestines prolifèrent dans plusieurs localités surtout à Douala, la capitale économique et à Yaoundé, la capitale politique.

Malgré, les actions du ministère camerounais du Commerce et des organisations de consommateurs, les circuits de boissons frelatées restent opérationnels.

Conséquence, la population se retrouve avec des produits de mauvaise qualité avec tout son corrolaire sur la santé des consommateurs et l'impact économique que cela engendre.

Un circuit difficile à maîtriser

En 2019, les services de douanes camerounaises ont saisi près de 365 bouteilles de Whisky, de champagne, de bière, estampillées conformes à la norme de qualité, mais qui se sont avérées pourtant frelatées, selon les media locaux.

L’année suivante, les services compétents découvrent une distillerie clandestine d'où ils saisissent, 3000 bouteilles de Whisky ainsi que 536 bouteilles de champagne et de bière frélatés.

La série se poursuivra. En mars 2021, la gendarmerie camerounaise interpelle un couple propriétaire d’une distillerie clandestine. Sur le site de l'industrie clandestine est saisi «un important stock de vin, de champagnes frelatés, un fût d’éthanol, ainsi que des vignettes Cemac (Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale) de plusieurs produits».

Autant d’actions menées par le ministère camerounais du Commerce mais qui restent une goutte d'eau dans un océan. "Dès que les contrôles inopinés cessent, les commerçants véreux reprennent service et ne cessent de proposer ces produits", explique Alphonse Ayissi Abena, le président de la Fondation camerounaise des consommateurs.

Selon lui, la traque contre les distilleries clandestines doit être permanente. "Que le ministère du commerce de qui relèvent ces bars, snack bars et cabarets (...), mette ses brigades de contrôle et de repression en branle lorsque nous dénonçons afin que ce phénomène cesse", plaide Alphonse Ayissi Abena.

Mais en attendant, chaque année des milliers, voire des millions de bouteilles de boissons frélatées sont acheminées dans les débits de boissons par "les chimistes", nom attribué aux fabricants d'alcool frélaté, pour être servis aux consommateurs.

"Certains propriétaires de débits de boissons sont au courant que celui qui leur vend la boisson est un chismiste mais ils l'achètent, parce qu'ils savent que ça leur revient dix fois moins cher" se plaint Hervé Nana, président du Syndicat national des débits de boissons et bars du Caméroun (Syndebarcam).

Hervé ne croyait pas si bien le dire. Dans un snack bar, l'un des plus populaires de la capitale, Yaoundé, nous rencontrons Rubina et ses amies autour d'une bouteille de whisky. Cette habituée de ce lieu, contrôle méticuleusement les boissons qui leur sont servies. Elle nous raconte son expérience un mois plus tôt.

"J'étais avec des amis et on a commandé une bouteille de 25 000 francs CFA. Généralement, je secoue la bouteille pour voir si ça réagirait comme de l'alcool. Et quand le serveur a ouvert la bouteille, lorsque tu te sers, ça coule comme de l'eau. J'ai immédiatement demander au serveur de changer la bouteille, ce qu'il fit sans broncher".

La santé de milliers de personnes en danger

Il est connu de tous que la consommation excessive de l'alcool represente un danger pour la santé humaine. Mais ce danger est double quand il s'agit des alcools frélatés, explique le Dr. Joël Kouontchou, gastro-antérologue au Cameroun.

"Par exemple, s'il vous faillait consommer dix bouteilles de vin pour attrapper un cancer du foie, en consommant cinq boueilles de vin frélatés vous aurez un cancer de foie bien avant celui qui consomme du vin de bonne qualité" a-t-il expliqué.

Selon le gastro-antérologue, les problèmes de santé liés à la consommation de l'alcool gagne du terrain au Cameroun. Le cancer du foie, dit-il, apparaît de plus en plus comme "un problème de santé publique" en Afrique et particulièrement au Cameroun .

"De plus en plus, on se rend compte que les cirrhoses [de foie] que l'on rencontre dans la pratique quotidienne ne sont plus toujours liées aux virus de l'hépatite B ou C. Ce sont beaucoup plus des cirrhoses liées à la consommation chronique de l'alcool", explique le Dr Kouontchou.

Selon le Syndebarcam, la consommation des alcools frélatés est un danger réel pour de nombreuses personnes. "On se plaint toujours que des camerounais de la diaspora sont empoisonnés quand ils arrivent ici. On a fait une une analyse au niveau du Syndebarcam et on s'est rendu compte que ce n'est pas toujours un un empoisonnement. C'est plutôt la consommation des boisson frélatées", avance Hervé Nana.

Une perte pour l’économie

L’industrie de la boisson alcoolisée est l’une des plus impactées. La drisbution des boissons frélatées, à coûts reduits, ralentit l'écoulement de celles produites dans des conditions régulières.