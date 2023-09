Quel est l’âge de votre cœur ? Un journaliste de la BBC laisse l’IA faire le calcul

Légende image, Dans quelle mesure mon manque d’exercice et mon alimentation imparfaite ont-ils affecté l’âge de mon cœur ?

Author, Pallab Ghosh

Role, BBC News

il y a 44 minutes

Un nouvel outil d’intelligence artificielle est capable de révéler dans quelle mesure la consommation d’alcool, le tabagisme, une mauvaise alimentation et le manque d’exercice vieillissent prématurément le cœur d’un individu.

L’objectif est de trouver des moyens d’inverser le vieillissement du cœur et de réduire les risques de nombreuses affections liées à l’âge, telles que les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques.

Le système a été développé par une équipe dirigée par le professeur Declan O’Regan de l’Institute of Medical Sciences London (LMS) du Medical Research Council (MRC).

Et ils m’ont offert la possibilité de le tester.

"Lorsque nous regardons le visage de quelqu'un, nous sommes capables de juger s'il a l'air jeune ou vieux pour son âge - nos organes sont exactement les mêmes", m'a expliqué le professeur O'Regan.

"Certaines personnes ont un cœur beaucoup plus jeune, d'autres ont un cœur vieilli prématurément et sont plus sujettes aux maladies. Nous voulons donc découvrir quels sont ces facteurs".

Crédit photo, BBC News Légende image, La première étape est une IRM après quelques exercices légers.

J'ai dit au professeur O'Regan que je n'avais pas mené un mode de vie des plus malsains mais que, comme beaucoup de gens, je pouvais améliorer mon alimentation, perdre un peu de poids et faire plus d'exercice.

En plus de cela, mon alimentation d'enfance comprenait de grandes quantités de beurre clarifié, appelé « ghee », que ma mère utilisait pour rehausser la saveur de ses currys, riz et pains plats déjà délicieux.

Tout cela est combiné à des antécédents familiaux d’hypercholestérolémie, d’hypertension artérielle et de diabète.

Mes gènes sud-asiatiques signifient également que je présente un risque plus élevé de maladie cardiaque, je n'étais donc pas optimiste quant au résultat.

Mais au nom de la science, j’ai décidé de tenter le coup.

Crédit photo, BBC News Légende image, Mon rythme cardiaque a été comparé à celui de 5 000 patients en bonne santé d’âges différents.

Il existe de nombreuses façons de mesurer la santé cardiaque, notamment les analyses, les électrocardiogrammes (ECG) et la connaissance de votre tension artérielle.

Mais ces tests offrent un aperçu de la situation actuelle , mais ils peuvent varier d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre.

L'analyse de l'IA a cependant montré l'impact et les petites choses accumulées au cours d'une vie, dues à la consommation d'alcool, au tabagisme, à une mauvaise alimentation et au manque d'exercice , m'a dit le professeur O'Regan.

Le processus impliquait de passer une IRM de mon cœur après quelques exercices légers.

Les premiers signes d’un vieillissement prématuré peuvent être si subtils que même les cardiologues experts sont incapables de les détecter.

Images de 40 000 personnes

Mais l’outil d’intelligence artificielle le peut, car il contient des images de 40 000 personnes souffrant de différents problèmes de santé cardiaque ainsi que leurs résultats de santé.

Le système a analysé des centaines de petits détails dans le mouvement 3D de mon IRM et les a comparés à ceux de 5 000 personnes d’âges divers ayant mené une vie saine.

L'outil a calculé que mon âge cardiaque était de 63 ans, soit quelques années de plus que mon âge réel, et le résultat n'a pas été aussi désastreux que je le craignais.

J'ai demandé au professeur O'Regan si cela était dû à certains des récents changements que j'avais apportés à mon mode de vie, comme faire de l'exercice régulièrement et améliorer mon alimentation.

Je voulais savoir si ces nouvelles habitudes avaient contribué d'une manière ou d'une autre à contrecarrer mon alimentation, la bière et la vie sédentaire de mon enfance.

Crédit photo, BBC News Légende image, Le type de régime influence la santé de votre cœur.

Il m'a dit que c'est exactement ce qu'il voulait découvrir dans la prochaine partie de ses recherches, publiée dans la revue Nature Communications.

"Nous ne savons pas si le vieillissement prématuré du cœur est dû aux gènes et si vous êtes né destiné à avoir un cœur plus âgé ou si cela est davantage dû à votre mode de vie", m'a expliqué le professeur O'Regan.

"Nous ne savons pas non plus si le taux de vieillissement peut être modifié ou s'il peut être réversible. Si tel est le cas, cela permettrait à ceux qui reçoivent un traitement approprié de retrouver un cœur plus jeune."

Inverser le vieillissement

Une première analyse a révélé que les gènes associés à l’élasticité musculaire (et aux rides qui se développent avec l’âge) étaient un facteur majeur.

Un autre ensemble de gènes, associés au système immunitaire, a également joué un rôle.

Les cellules immunitaires combattent les maladies et nettoient les tissus morts, mais si elles deviennent trop actives, elles peuvent frotter trop fort et provoquer une inflammation, endommageant les tissus.

Et un troisième ensemble de gènes, impliqués dans le transport des signaux électriques à travers le cœur , semble également jouer un rôle.

Si cela est perturbé dans certaines zones, le rythme cardiaque peut être irrégulier.

En comprenant le rôle des gènes dans le vieillissement prématuré du cœur, il pourrait être possible de développer des traitements ciblant ces mécanismes et d'aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé, m'a expliqué le professeur O'Regan.