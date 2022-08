La prescription simple d'un médecin brésilien pour aider à arrêter de fumer

Le spécialiste est professeur à la faculté de médecine de l'université de São Paulo (USP) et dirige le programme de traitement du tabagisme à l'Instituto do Coração (InCor), également à São Paulo, l'une des principales cliniques ambulatoires pour fumeurs au Brésil, qui connaît un grand succès.

Il m'a regardé en face et m'a dit : "Docteur, vous m'avez fait dépenser de l'argent pour des médicaments et vous m'avez dit que je perdrais le plaisir de fumer, mais cela ne s'est pas produit", se souvient-il.

"C'est là que l'idée m'est venue : je me suis levé de ma chaise, j'ai regardé sur le côté et j'ai dit : 'Je veux vous voir apprécier la cigarette debout, en regardant un mur'.

L'étude a comparé un groupe de patients qui ont suivi un traitement standard de sevrage tabagique (médicaments et conseils en cabinet) et un autre groupe qui, en plus des thérapies conventionnelles, a également reçu l'ordre de fumer en guise de punition.

Pourquoi cette technique fonctionne-t-elle et comment peut-elle compléter les autres ressources thérapeutiques déjà disponibles, comme les médicaments et les conseils, pour aider les personnes qui veulent arrêter de fumer ?

Plaisir apaisant

Outre les médicaments, le traitement de sevrage tabagique comprend un suivi médical, des séances de conseil et des directives de base sur le moment et la manière d'arrêter de fumer.

Contraintes et opportunités

Et c'est là qu'intervient l'idée du tabagisme punitif : en consommant la cigarette debout, sans personne autour et face à un mur, la personne perd tous les stimuli agréables associés à la cigarette.

Des résultats prometteurs

Pour évaluer la technique du tabagisme comme punition, Scholz a réuni une équipe de professionnels de la santé et a analysé les données des patients qui sont passés par la clinique entre 2011 et 2018.

Le second groupe, composé de 281 patients, a pris de la varénicline et les autres médicaments, mais n'a pas reçu l'instruction d'arrêter de fumer d'un coup : ils pouvaient fumer autant qu'ils le voulaient, à condition de respecter les règles de base de la technique : debout, isolés, face à un mur.

Près d'un an après le début du suivi, ce taux était de 34 % et 65 %, respectivement.

Le tabagisme contribue au développement de plus de 15 types de cancer différents et est également lié à l'infarctus du myocarde, aux accidents vasculaires cérébraux, à la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), à la tuberculose, aux infections respiratoires, aux ulcères de l'estomac et de l'intestin, à l'impuissance sexuelle, à la stérilité et à la cataracte.