Une femme proteste contre l'interdiction de l'éducation imposée par les talibans en prononçant une seule parole de Dieu

il y a une heure

"Je savais qu'ils traitent très mal les manifestants. Ils les battent, les frappent, utilisent des armes - ils ont utilisé des Tasers et des canons à eau sur eux. Mais je suis restée debout devant eux."

"Au début, ils ne m'ont pas pris au sérieux. Plus tard, l'un des hommes armés m'a demandé de partir."

Dans un premier temps, Adela a refusé de partir et a tenu bon, mais le panneau en papier qu'elle tenait a progressivement attiré l'attention des gardes armés qui l'entouraient.

Il n'a rien dit, alors Adela est allée plus loin : "Ne peux-tu pas lire la parole de Dieu ?"

"Il s'est mis en colère et m'a menacée".

Sa pancarte lui a été retirée et elle a été obligée de partir après environ 15 minutes de sa manifestation solitaire.

Pendant qu'elle manifestait, sa sœur aînée était assise dans un taxi, prenant des photos et enregistrant une vidéo de la manifestation.

Des restrictions croissantes pour les femmes

Ils ont d'abord interdit aux filles de fréquenter les écoles secondaires. En septembre de cette année, Ils ont interdit aux filles d'étudier certaines matières et leur ont dit qu'elles ne pouvaient choisir que les universités de leur province.

Le 20 décembre, elles ont interdit aux femmes d'aller à l'université, ce qui a provoqué une condamnation internationale, puis, quelques jours plus tard, de travailler pour des ONG locales et internationales.

Appel aux hommes

Des militants talibans armés de fusils à lunette et de fusils d'assaut empêchent les femmes d'entrer à l'université.

"Pendant ma manifestation, un jeune homme voulait faire une vidéo de moi pour me soutenir. Ils l'ont frappé violemment", a-t-elle expliqué.

Un professeur a déchiré ses diplômes lors d'une émission de télévision en direct pour exprimer sa protestation et des sources ont indiqué à la BBC que plus de 50 professeurs d'université avaient démissionné en signe de protestation.

"Il y a très peu d'hommes en Afghanistan qui se tiennent avec nous maintenant. En Iran, les hommes sont aux côtés de leurs sœurs et soutiennent les droits des femmes. Si nous nous unissons également pour le droit à l'éducation, nous réussirons à 100%", a-t-elle affirmé.

Une défiance permanente

Les talibans subissent également des pressions extérieures : le Conseil de sécurité des Nations unies a déclaré mardi que l'interdiction de l'éducation des filles et des femmes "représente une érosion croissante du respect des droits humains et des libertés fondamentales".

"Si je ne peux pas voler, je vais courir. Si je ne peux pas courir, je ferai des pas lents. Si je ne peux pas faire ça non plus, je ramperai. Mais je n'arrêterai pas ma lutte, ma résistance", a-t-elle signalé.

Elle dit pouvoir compter sur le soutien et l'appréciation de ses amis. "Tu es si courageuse et nous sommes tous avec toi", lui disent-ils.

"Nous ne voulons pas retourner à l'âge des ténèbres d'il y a 20 ans. Nous sommes plus courageuses que les femmes de cette époque, parce que nous sommes plus instruites et que nous connaissons nos droits", a-t-elle indiqué.