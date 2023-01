Pourquoi les pneus sont importants pour la sécurité routière

Au Sénégal, l’Etat a décidé d’interdire l’importation des pneus usagés. Cette décision fait suite à l’accident meurtrier, qui a impliqué deux bus de transport en commun. La tragédie est survenue au centre du pays et a causé la mort de plus de 40 personnes.

« Les pneus usagés ont déjà dépassé leur date limite en Europe puis nous nous les récupérons et les commercialisons », affirme Modou Gueye. Il est vulcanisateur dans le populeux quartier de Keur Massar, situé en Banlieue dakaroise.

Debout au milieu des pneus qu’il revend aux transporteurs, Modou Gueye reconnaît cependant que les « Ces pneus usagés ne sont pas sûrs, c’est juste une question de chance. Quand tu l’achètes, tu penses que tu as un pneu de bonne qualité alors qu’il est fort probable que le pneu éclate après une semaine. »

En plus de son travail de revendeur de pneus, Modou rafistole souvent des pneus endommagés.

« Ici, on a l’habitude d’appliquer une mèche de pneu sur ceux qui ont, par exemple, été perforés par un corps étranger et ils [les automobilistes] continuent de rouler avec eux. Mais, que tôt ou tard le pneu va finir par éclater parce que la fissure créée par le corps étranger va s’élargir sous le coup du soleil », confesse-t-il.

Modou Gueye est un vulcanisateur et revendeur de pneus usagés.

Néanmoins, Modou Gueye et lui s’accordent sur un point : la décision du gouvernement d’interdire l’importation de pneus d’occasions est un vrai coup dur.

Le prix des pneus neufs des berlines coûte entre 50 000 et 80 000 frs l’unité selon les dimensions. Alors que les pneus d’occasions varient entre 10 000 et 20 000 frs l’unité, le prix multiplié par 4, le prix dépasse à peine le coût d’un pneu neuf.

Concernant les pneus destinés aux bus et camions, « Les pneus neufs coûtent entre 200 000 et 250 000 frs alors que les pneus usagés eux coûtent entre 80 000 frs et 90 000 frs », affirme le mécanicien Ousmane Ndiaye.