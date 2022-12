Top 5 des avantages des pommes pour la santé

Nicola Shubrook

Nutritionniste agréée

il y a une heure

Remplies de vitamines, d'antioxydants et de fibres, les pommes sont l'un de nos fruits sains préférés. La nutritionniste agréée Nicola Shubrook explique ce qui rend les pommes si bonnes pour nous.

Que sont les pommes ?

Les pommes sont disponibles dans une gamme de couleurs en fonction de la variété (il en existe environ 2 000), du jaune pâle et du vert au rouge foncé.

Leur goût et leur texture varient également, du juteux au ferme et du sucré au piquant.

Avantages nutritionnels des pommes

Une petite pomme (100g) contient environ :

51 kcal/215 KJ

0,6 g de protéines

0,5 g de matière grasse

11,6 g de glucides

2,5 g de fibres

100 mg de potassium

6mg vit C

Quels sont les 5 principaux avantages des pommes pour la santé ?

1. Peut réduire le cholestérol

Les pommes contiennent de la pectine, une fibre naturelle présente dans les plantes.

Des recherches récentes du European Journal of Nutrition ont révélé que la consommation de pommes entières riches en pectine avait un effet hypocholestérolémiant chez des volontaires sains, par rapport au jus de pomme.

Une étude du Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics a également montré que la consommation d'environ 75 g de pomme séchée (environ deux pommes) contribuait à réduire le cholestérol chez les femmes ménopausées.

2. Peut protéger contre le diabète

Les pommes ont un faible indice glycémique (IG) grâce à leur teneur en fibres.

Ceci, combiné à leur teneur élevée en flavonoïdes, peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui est important à la fois pour la gestion du poids et la prévention du diabète.

3. Peut prévenir l'obésité

Des études animales ont montré que la pectine extraite des pommes peut aider à réguler le microbiome intestinal (bactéries intestinales bénéfiques), ce qui peut à son tour aider à prévenir l'obésité et d'autres troubles inflammatoires.

Les études sur les humains semblent également prometteuses, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires.

4. Peut protéger contre les maladies cardiaques

Les pommes sont riches en polyphénols, composés végétaux protecteurs, dont l'un est un flavonoïde appelé quercétine.

Des recherches menées par l'American Journal for Clinical Nutrition ont révélé que les personnes ayant des niveaux de quercétine plus élevés (principalement en mangeant des pommes) avaient un risque plus faible de plusieurs maladies chroniques, notamment les maladies cardiaques et même l'asthme .

5. Peut être bénéfique pour la santé des os

On pense que la consommation de fruits et de légumes est associée à une plus grande densité osseuse et à une meilleure santé osseuse.

Les résultats d'une étude sur des femmes en bonne santé suggèrent que les pommes, en particulier, peuvent minimiser la quantité de calcium perdue par le corps et donc améliorer la solidité des os.

Est-il sûr pour tout le monde de manger des pommes?