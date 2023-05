La mort d'un garçon de 12 ans devenu le symbole de l'extrême pauvreté dans le pays

Rudy Jose Arzolar Olivero vit dans l'est du Venezuela et, depuis des semaines, pleure sans cesse la mort de l'un de ses sept enfants.

"Ils auraient pu le sauver à l'hôpital, mais ils ne se sont pas bien occupés de lui. Ils nous ont ignorés", déplore cet homme de 47 ans que nous avons rencontré chez lui à Las Delicias de Caicara de Maturín, dans l'État de Monagas.

Le 7 avril dernier, son fils Manuel Arzolar, 12 ans, est décédé après avoir ingéré des déchets dans une décharge près de chez lui.

Comme beaucoup d'habitants de cette partie du pays, Rudy se rendait avec sa famille à la décharge locale pour ramasser du verre, du plastique et du fer qu'ils revendent ensuite pour quelques bolivares afin de survivre. Ils y cherchent également de quoi se nourrir.

"Ici, il n'y a pas de travail", explique le père de famille dans une interview accordée à BBC Mundo.

"Lorsque j'ai terminé, je suis rentré à la maison et mes enfants sont restés. Peu après, ma fille est arrivée en courant et en criant : "Papa, je pense que Manuel est empoisonné parce qu'il est allongé sur le sol, incapable de bouger"", ajoute-t-il.

Le cas de Manuel Arzolar a choqué tout le Venezuela.

"Il est plus rentable d'aller à la décharge que de travailler"

Sa mort symbolise l'extrême pauvreté dans laquelle sont tombées de nombreuses familles vénézuéliennes depuis le début de la crise économique qui frappe le pays depuis une décennie.

Entre 2013 et 2021, l'économie vénézuélienne a chuté de plus de 75 % et au moins 7 millions de personnes ont émigré vers d'autres pays, un chiffre qui représente un quart de la population totale du pays pétrolier.

"Avant, il y avait la pauvreté, mais je n'ai jamais vu de ma vie des gens manger dans les poubelles", déclare un voisin âgé qui a requis l'anonymat.

"Les gens s'entraidaient dans l'agriculture et, avec un travail, ils pouvaient survivre. Aujourd'hui, dans le Venezuela actuel, il est plus rentable d'aller à la décharge et de vendre du plastique que de travailler pour un salaire de 45 bolivars (2 dollars) par mois", ajoute-t-il.

Rudy raconte qu'il a récemment essayé de chercher un emploi à la mairie, mais qu'il ne l'a finalement pas accepté lorsqu'il s'est rendu compte qu'il gagnerait plus en allant ramasser les ordures à la décharge que les 2 dollars qu'on lui proposait comme salaire.

Si l'économie vénézuélienne a progressé au cours de l'année écoulée, l'amélioration n'a pas atteint les secteurs les plus pauvres de la société, selon les économistes, dont certains avaient prédit que la croissance observée en 2022 n'était pas durable, et les derniers chiffres leur en ont donné la raison

Selon l'Observatoire vénézuélien des finances (OVF), l'activité économique du pays sud-américain a chuté de 8,3 % au premier trimestre de cette année par rapport à la même période en 2022.

Le père et la mère

Rudy et sa famille disent avoir ressenti l'effondrement économique et se souviennent de jours meilleurs.

"J'ai de la terre. Avant, je semais et parfois nous mangions avec, mais maintenant je n'ai plus rien. Je n'ai pas d'argent pour acheter des semences ou des engrais", explique Rudy.

L'ancien agriculteur avoue qu'il lui est maintenant plus difficile de subvenir aux besoins de sa famille, car il a récemment joué le rôle de "père et mère" pour ses enfants, qui ont entre 8 et 24 ans et mangent également des recettes de la décharge où Manuel est mort.

"Ma femme, Katiuska, est décédée, il y a un an et quatre mois, des suites de complications liées à la vésicule biliaire. Elle est probablement aussi morte à cause de cette décharge", ajoute-t-il avec affliction.

Ana García, 24 ans, la belle-fille de Rudy, se souvient que pendant un certain temps, sa mère travaillait comme ouvrière de la récolte dont le salaire permettait à sa famille de vivre mieux.

"Mais la situation du pays s'est dégradée, Rudy a perdu son emploi et nous avons recommencé à vivre dans les décharges, déplore-t-elle.

Après la mort de sa mère, elle a également aidé à élever ses jeunes frères et sœurs.

"Les médecins l'ont ignoré"

C'est Ana qui a trouvé Manuel en convalescence dans la décharge et l'a emmené à l'hôpital Caicara, où on lui a fait un lavage d'estomac pour le faire vomir.

Les médecins du centre hospitalier de Caicara ont ordonné son transfert à l'hôpital Manuel Núñez Tovar de Maturín avec une ordonnance médicale demandant un nouveau lavage d'estomac "urgent". Il perdait son pouls et n'arrêtait pas de convulser.

"J'ai demandé qu'ils fassent un autre lavage et ils ne l'ont pas fait, bien que je leur aie donné l'ordonnance qu'ils m'avaient donné. Ils l'ont seulement mis sur une civière et il est mort quatre heures plus tard", raconte la jeune femme.

"Mon petit frère aurait été en vie s'ils s'étaient (bien) occupés de lui. Ils ne se sont pas occupés de lui rapidement".

Rudy affirme également qu'il s'agit d'une faute médicale.

"Mon fils est mort après avoir mangé des déchets provenant de la décharge, mais aussi parce que les médecins l'ont ignoré", ajoute-t-il.

À l'hôpital, on lui a dit qu'il était mort d'une intoxication alimentaire.

"Il aimait aller à l'école"

BBC Mundo a contacté la mairie de Maturín et l'hôpital Manuel Núñez Tovar pour savoir s'ils avaient enquêté sur la mort du jeune homme, mais à la date de publication de cet article, elle n'avait pas encore reçu de réponse.

Ana se souvient de son frère comme d'une personne heureuse, désireuse d'étudier et de progresser.

"Manuel était en classe de cinquième. Il aimait aller à l'école. Il était aussi content d'y aller parce qu'il y jouait, même si parfois il ne mangeait pas", poursuit-il.

Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus que de lointains souvenirs pour sa famille.

"La plupart vie des décharges."

Yolanda Pérez, vice-présidente de la Fondation Cuidarte, une organisation dédiée à l'aide aux enfants des rues au Venezuela, assure que l'extrême pauvreté dans le pays a augmenté "énormément" au cours des quatre dernières années, lorsque la fondation a été créée.

"L'extrême pauvreté, en particulier dans le secteur de Las Delicias de Caicara de Maturín, est impressionnante. La première fois que je suis venu ici, j'ai réalisé, en parlant avec les gens, qu'il y a toute une rue où la plupart d'entre eux vivent de la décharge", explique-t-elle à BBC World.

"Les familles se rendent à la décharge pour collecter du plastique ou du verre, puis un camion passe dans le secteur pour récupérer les matériaux. Le camion repart et revient quinze jours ou un mois plus tard pour payer aux gens ce qu'ils doivent. Les collecteurs ne reçoivent pas l'argent immédiatement", a-t-elle poursuivi.

Le rapport "Panorama régional de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Amérique latine 2022" publié par l'ONU l'année dernière indique qu'au moins 6,5 millions de personnes souffrent de la faim au Venezuela.

Selon la même source, 4,1 % des enfants de moins de 5 ans dans le pays souffrent de malnutrition aiguë.

Après la mort de son fils, Rudy a reçu le soutien de la Fondation Cuidarte et du gouvernement local. La famille assure que sa situation est meilleure qu'il y a quelques semaines.

Mais elle souhaite que le changement soit durable, afin que l'histoire de Manuel ne se répète pas.

"Nous voulons maintenant aider Rudy en lui trouvant un emploi pour qu'il puisse subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants", explique Yolanda Pérez.