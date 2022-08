Pourquoi les États-Unis détiennent 7 milliards de dollars de la Banque centrale d'Afghanistan (et la demande controversée de les restituer)

BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des hommes célèbrent le premier anniversaire de la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan.

Il y a un an, les États-Unis ont retiré leurs troupes d'Afghanistan lors d'une sortie chaotique qui a fait des dizaines de morts et des milliers d'exilés.

Après la reprise du pouvoir par les talibans en août 2021, l'administration du président américain Joe Biden a décidé de geler quelque 7 milliards de dollars (4 billions 514 milliards 104 millions 600 mille FCFA) d'actifs détenus par la banque centrale afghane à la succursale de la Réserve fédérale de New York (2 autres milliards sont détenus ailleurs).

Ce montant représente plus de 40 % des réserves en devises fortes de l'Afghanistan et comprend 500 millions de dollars (322 421 220 000 FCFA) d'actifs détenus par d'autres banques privées qui doivent, selon la loi, être déposés auprès de la banque centrale afghane.

La saisie de fonds a déjà été pratiquée sur d'autres gouvernements, institutions et individus que Washington considère comme ayant violé les lois, étant corrompus ou engagés dans des attaques contre les droits humains.

Mais la crise que traverse l'Afghanistan depuis un an, l'une des pires de son histoire, a conduit de nombreux experts et organisations à demander à M. Biden de permettre à l'argent de l'Afghanistan de revenir dans le pays.

La semaine dernière, plus de 70 économistes et experts, dont le lauréat du prix Nobel Joseph Stiglitz (2001), ont appelé Washington et les autres pays occidentaux à débloquer les avoirs pour permettre à l'économie afghane de se remettre sur les rails.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des millions d'enfants afghans souffrent de malnutrition.

"Nous sommes profondément préoccupés par l'aggravation des catastrophes économiques et humanitaires en Afghanistan et, en particulier, par le rôle de la politique américaine qui les alimente", indique la lettre, qui a également été signée par l'ancien ministre grec des finances Yanis Varoufakis et d'autres personnes.

"Sans accès à ses réserves de change, la banque centrale afghane ne peut pas remplir ses fonctions normales et essentielles", ajoutent-ils.

Les experts ont estimé que la position américaine ne fait qu'aggraver la situation de crise que connaît la nation islamique depuis le retour des talibans il y a un an.

"Le peuple afghan a dû doublement souffrir d'un gouvernement qu'il n'a pas élu. Pour atténuer la crise humanitaire et mettre l'économie afghane sur la voie du redressement, nous vous demandons instamment de permettre à la DAB (banque centrale afghane) de récupérer ses réserves internationales", disent-ils.

L'économie afghane connaît l'un des pires moments de son histoire depuis le retour au pouvoir des talibans, une situation qui n'est pas directement liée à la rétention des fonds aux États-Unis.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Afghanistan traverse une crise économique profonde.

La réduction soudaine de l'aide internationale (l'aide étrangère directe finançait 70 % du budget du gouvernement afghan avant l'arrivée des talibans) et l'inflation causée par la guerre en Ukraine ont aggravé la situation d'extrême pauvreté du pays, où des millions de personnes seraient menacées de famine.

Dans ce contexte, le pays a été gêné par l'incapacité de sa banque centrale à fonctionner sans accès à ses réserves.

Cette situation a entraîné une forte dépréciation de la monnaie afghane, ce qui a entraîné une hausse des prix à l'importation et provoqué l'effondrement du système bancaire, des milliers de personnes ne pouvant accéder à leurs économies ou recevoir leurs salaires.

Une longue croisade

Depuis des mois, Washington et les talibans ont tenu de nombreux entretiens pour discuter du déblocage des fonds, mais n'ont pas trouvé de terrain d'entente pour le dialogue.

La Maison Blanche craint que le déblocage des fonds ne conduise les Talibans à les détourner ou à ne pas les utiliser pour améliorer la situation de la population afghane.

Le nouveau gouvernement afghan n'est pas reconnu par la majeure partie de la communauté internationale et les groupes de défense des droits humains ont accusé les talibans d'abus, notamment d'exécutions extrajudiciaires et de restrictions des libertés des femmes et des filles.

Les talibans, pour leur part, ont promis d'enquêter sur les meurtres présumés et affirment qu'ils s'efforcent de garantir les droits des Afghans à l'éducation et à la liberté d'expression "dans le respect de la loi islamique".

Crédit photo, Reuters Légende image, Les écoles n'ont rouvert que pour les filles de l'école primaire.

Parmi les solutions qui ont été discutées pour mettre fin à la saisie des fonds, il y a la création d'un mécanisme qui comprendrait un fonds fiduciaire, dont les décaissements seraient décidés avec l'aide d'un conseil international.

Mais si les Talibans ne rejettent pas le concept de fonds d'affectation spéciale, ils s'opposent à la proposition de le faire contrôler par une tierce partie.

De l'autre côté, les États-Unis se sont opposés à la nomination par les talibans d'une personne sanctionnée par Washington au poste de gouverneur adjoint de la banque centrale d'Afghanistan, ce qui a également entravé les négociations.

Autres difficultés

Cependant, le problème va au-delà de cela.

Ces avoirs ont fait l'objet de litiges, certaines victimes américaines des attentats du 11 septembre ayant demandé qu'ils soient utilisés pour leur verser des indemnités en règlement de condamnations en suspens contre les talibans.

Depuis que les États-Unis ont entamé leur croisade contre le "terrorisme international", ils autorisent l'utilisation de fonds provenant d'organisations, de pays ou d'individus qu'ils considèrent comme "terroristes" pour indemniser les victimes ou leurs familles.

Crédit photo, AFP Légende image, Les Talibans ont repris le pouvoir il y a un an.

Et il y a plus de dix ans, un groupe de familles du 11 septembre a obtenu un jugement par défaut contre les Talibans pour collaboration présumée avec Al-Qaïda, le groupe extrémiste qui a perpétré les attentats.

Après la reprise du pouvoir par les talibans l'année dernière, un tribunal fédéral de district américain a décidé que, puisque les islamistes contrôlaient désormais l'Afghanistan, les plaignants pouvaient réclamer les avoirs gelés.

Cette décision a été très controversée car les États-Unis ne reconnaissent pas les talibans comme les dirigeants légitimes de l'Afghanistan et l'Afghanistan, en tant que nation, n'a pas été désigné comme défendeur souverain dans le procès initial.

En février dernier, l'administration Biden a présenté un plan prévoyant le transfert d'environ la moitié de ces actifs (environ 3,5 milliards de dollars) vers la fiducie tierce prévue, mais laissant le reste aux États-Unis jusqu'à ce que le litige en cours soit résolu.

L'action en justice et l'ordre de Biden n'ont pas échappé à la controverse et aux interrogations.

"Le gouvernement américain pille des actifs qui appartiennent légalement à un autre gouvernement pour récompenser ses propres citoyens", a écrit Daniel W. M. Drezner, professeur de politique internationale à la faculté de droit et de diplomatie de l'université Tufts, a écrit dans une colonne du Washington Post.

"Si un autre pays faisait cela (...), ce serait considéré comme un vol pur et simple. Et cela rend beaucoup plus facile pour les autres grandes puissances d'agir de manière impériale similaire", ajoute-t-il.

"L'implication à plus long terme est de donner aux autres pays une raison supplémentaire d'éprouver du ressentiment et de craindre l'utilisation du dollar comme arme par les États-Unis. Parce que, quelle que soit la justification légale fournie, le gouvernement fédéral vole l'argent de l'Afghanistan", conclut-il.