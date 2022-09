Les opérations de maintien de la paix doivent-elles être maintenues en Afrique ?

il y a 58 minutes

Le mois dernier, des manifestations contre l'ONU ont éclaté à Goma et à Butembo, dans l'est de la République démocratique du Congo, lorsque des citoyens ont accusé l'ONU de ne pas avoir réussi à contenir la violence des groupes armés.

Qu’est-ce qu’une opération de maintien de la paix ?

Réformer pour mieux s’adapter

‘’Vous avez un conflit multidimensionnel et la sécurité, la violence et même les groupes qui se battent, certains d'entre eux ne sont pas des combattants traditionnels.

La solution semble, semble selon lui, de plus en plus privilégiée. De Coning estime que le volet politique peut jouer un rôle aussi essentiel que celui des opérations de maintien de la paix.

Les actifs à mettre sur le compte des missions de maintien de la paix

Quelles alternatives pour les opérations de maintien de la paix ?

‘’Nous voyons aussi par exemple dans la mission de l'ONU au Congo, la Monusco, nous avons eu le défi avec le M23 en 2012 et en réponse, les pays de la SADEC et les pays de la région ont estimé que l'ONU ne faisait pas assez et ont proposé de fournir une force pour combattre le M23 et d'autres groupes‘’, explique Cedric de Coning.