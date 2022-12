Quelles sont les villes les plus chères du monde en 2022 ?

Author, Malu Cursino

Role, Journaliste à BBC

il y a 10 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, La ville de New York occupe la première place du classement des villes les plus chères.

Les villes les plus chères du monde sont respectivement New York et Singapour. Une enquête annuelle réalisée par l’Economist Intelligence Unit (EIU).

C’est la première fois que la ville de New York occupe la première place du classement. La numéro 1 de l’année dernière était Tel Aviv. Elle est désormais classée troisième.

Dans l’ensemble, le coût de la vie dans les plus grandes villes du monde est en hausse de 8,1% cette année, selon l’enquête de l’Economist Intelligence Unit.

La guerre en Ukraine et l’impact de la pandémie de Covid sur l’économie, notamment sur les chaînes d’approvisionnement sont les facteurs explicatifs de l’inflation.

L’inflation a été particulièrement élevée à Istanbul - avec des prix en progression de 86% - à Buenos Aires (64%) et à Téhéran (57%).

La forte inflation aux États-Unis explique la place qu’occupe New York dans le classement des villes les plus chères.

Los Angeles et San Francisco sont dans le top 10 cette année. L’inflation américaine a atteint un pic élevé. Un tel phénomène remonte à plus de 40 ans.

L’appréciation du dollar a été un facteur déterminant relatif au niveau de vie dans les villes américaines.

Moscou et Saint-Pétersbourg ont progressé dans le classement. Les deux villes sont passées respectivement de 88 et 70 places, pour se positionner à la 37e et 73e place. En cause : les sanctions occidentales à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’enquête compare les coûts en dollars américains des biens et services dans 173 villes. Kiev n’a pas été incluse dans le sondage cette année.

L’EIU a comparé plus de 400 prix individuels sur plus de 200 produits et services de 172 villes à travers le monde.

Upasana Dutt, responsable de la direction de la recherche, a déclaré que la guerre en Ukraine, les sanctions occidentales contre la Russie et les politiques zéro Covid de la Chine «sont à l’origine des perturbations de la chaîne d’approvisionnement ».

« Cela, combiné à la hausse des taux d’intérêt et aux variations des taux de change, le tout a entraîné une forte inflation à l’échelle mondiale », a ajouté Mme Dutt.

Elle a déclaré que la hausse moyenne des prix dans les 172 villes a été « la plus forte que nous ayons vue au cours des 20 années si nous regardons les chiffres. »

Les villes les plus chères en 2022...

1 = New York

2 = Singapour

3 = Tel Aviv

4 = Hong Kong

5 = Los Angeles

6 = Zurich

7 = Genève

8 = San Francisco

9 = Paris

10 = Sydney

11 = Copenhague

Les villes les moins chères

161 = Colombo

161 = Bangalore

161 = Alger

164 = Chennai

165 = Ahmedabad

166 = Almaty

167 = Karachi

168 = Tachkent

169 = Tunis

170 = Téhéran

171 = Tripoli

172 = Damas