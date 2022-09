Zelensky salue la "bonne nouvelle" de la reprise des colonies à la Russie

il y a une heure

"Je pense que chaque citoyen est fier de nos soldats", dit-il, en nommant des unités militaires spécifiques et en applaudissant leur bravoure au combat.

L'Ukraine a renforcé sa sécurité opérationnelle ces dernières semaines, partageant peu de détails sur une contre-offensive largement attendue dans l'est et le sud.

Les soldats ukrainiens ont lancé une offensive au sud-est de Kharkiv, en direction de la région orientale de Donetsk, sur laquelle la Russie maintient un contrôle militaire important depuis le début de la guerre il y a six mois.

"Ce sont les premiers jours. Je pense que les Ukrainiens font des progrès lents mais significatifs. Et nous verrons comment les choses se déroulent", a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse Reuters.

Dans sa mise à jour nocturne, l'état-major ukrainien a déclaré mercredi avoir "repoussé toutes les attaques russes" dans les régions de Kharkiv et de Donetsk - mais les deux parties ont continué à échanger des tirs d'artillerie et des frappes aériennes, endommageant une douzaine d'endroits différents.

Le président Zelensky a également déclaré mercredi que le budget national de l'Ukraine pour l'année prochaine serait celui d'un pays en guerre, avec plus de mille milliards de hryvnias (27 milliards de dollars ; 23,5 milliards de livres sterling) consacrés à la défense.

Cependant, "il est nécessaire de réduire autant que possible toutes les dépenses non critiques", a-t-il averti - "tout ce qui ne contribue pas à la défense, ne contribue pas au développement économique du pays, à la fourniture sociale et culturelle de notre peuple".