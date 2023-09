Un homme reconnu coupable de vente de bébés volés suite à une enquête de la BBC

Légende image, Fred Leparan (à gauche) a été reconnu coupable après avoir tenté de vendre un bébé à un journaliste infiltré de la BBC.

Un employé d'un hôpital kenyan, surpris par la BBC en train de vendre un bébé au marché noir, a été reconnu coupable de trafic d'enfants.

Fred Leparan , qui travaillait à l'hôpital Mama Lucy Kibaki de la ville de Nairobi, a été filmé en train de recevoir 2 050 dollars américains pour un bébé pris en charge au sanatorium.

L’homme a été arrêté en 2020 à la suite d’une enquête menée par BBC Africa Eye.

Leparan a été accusé avec une autre employée de l'hôpital, Selina Awour , de vol d'enfant. Awuor a été reconnue coupable de trois chefs d'accusation de négligence envers les enfants, mais acquittée du chef de trafic d'enfants.

Une journaliste d'Africa Eye a d'abord contacté Leparan en se faisant passer pour un acheteur potentiel, après avoir appris d'une source que le travailleur social était impliqué dans le trafic illégal d'enfants vers l'hôpital public.

Les deux parties ont convenu d'une rencontre. La journaliste infiltrée lui a dit qu'elle et son mari avaient eu des difficultés à concevoir. Leparan s'est limité à poser quelques questions superficielles sur sa situation avant d'accepter de lui vendre le bébé.

Le jour où le nourrisson était censé être transféré de l'hôpital vers un foyer pour enfants géré par le gouvernement avec deux autres enfants, Leparan a été filmé en train de falsifier les documents de transfert afin que le foyer attende deux enfants au lieu de trois.

L'équipe de la BBC a veillé à ce que les trois enfants soient livrés directement au foyer pour enfants et a également pris soin de recueillir le témoignage de Leparan en modifiant la documentation et en affirmant que l'enfant pouvait être emmené par les clients présumés.

Légende image, Selina Awour, qui travaillait également dans un hôpital, a été reconnue coupable de négligence envers les enfants.

Malgré les preuves retenues contre lui, l'affaire a duré plus de deux ans. Leparan a pu engager l'un des meilleurs défenseurs juridiques du Kenya, mais son témoignage à la barre était incohérent et évasif.

Forcé de reconnaître qu'il s'agissait de lui dans les images enregistrées incognito, il a laissé entendre que la voix appartenait à quelqu'un d'autre, même si sa bouche bougeait en accord avec les mots. Plus tard, il a admis que certains mots étaient les siens.

Leparan a également affirmé qu'il n'avait pas reconnu plusieurs parties de l'hôpital où il avait travaillé pendant trois ans, bien que le tribunal ait vu des images de l'homme organisant secrètement le vol et le transfert du bébé.

L'enquête de la BBC a révélé la vente du bébé de l'hôpital Mama Lucy, mais un ancien employé qui a parlé à Africa Eye sous couvert d'anonymat a déclaré qu'il était au courant de la disparition de 12 enfants de ce sanatorium en seulement deux mois.

"Il y a beaucoup de gens corrompus. Dès qu'on leur donne une petite somme, ils se taisent et ne parlent jamais", a-t-il déclaré, faisant référence aux pots-de-vin versés au personnel.

Des milliers de cas supplémentaires

L'achat d'enfants volés reste important au Kenya, un phénomène motivé par la stigmatisation culturelle autour de l'infertilité et de l'adoption, ainsi que par la difficulté de poursuivre légalement le processus d'adoption.

L’escroquerie hospitalière opérée par Leparan ne représente qu’un aspect de ce problème complexe. Africa Eye a également filmé des trafiquants organisant l'achat et la vente de bébés dans des cliniques de rue illégales , ainsi que le vol et la vente éhontés de bébés à des mères vulnérables et sans abri vivant dans les rues de la ville.

Mary Auma , qui dirigeait une clinique où des mères vulnérables accouchaient et lui vendaient leurs bébés pour qu'elle puisse les commercialiser et réaliser des bénéfices, a disparu après avoir été filmée par l'équipe d'infiltration.

Après une enquête plus approfondie à Nairobi, aucun signe d'Auma n'a été trouvé et sa clinique a été fermée.

Mais à Nairobi, des bébés sont encore kidnappés. Près des escaliers de la clinique désormais fermée, une femme s'est approchée de l'équipe en tenant un dépliant présentant une photo de sa petite-fille de 5 ans, Chelsea Akinye.

Légende image, Rosemary cherche sa petite-fille de 5 ans, Chelsea.

La jeune fille a été enlevée un an et six jours plus tôt, a déclaré sa grand-mère Rosemary, qui a déclaré qu'elle recherchait Chelsea sans arrêt depuis, distribuant des dépliants dans son quartier et ailleurs.

Il a décrit la mineure comme une fille heureuse avec un avenir prometteur.

"Quand elle rentrait de l'école, elle demandait à un proche de l'aider à faire ses devoirs avant d'aller jouer", a déclaré Rosemary.

"J'ai cherché Chelsea jusqu'à Busia. Depuis ce jour, je sors très tôt le matin, parfois à 4 heures du matin, pour la chercher ."

Comme d’autres parents ou grands-parents qui ont été soumis à l’épreuve de se voir retirer un enfant, Rosemary aspire parfois à toute forme de clôture pour sa perte.

"J'imagine que quelqu'un l'a abandonnée quelque part, ou qu'ils l'ont tuée et abandonnée quelque part. Et je vais l'enterrer, et mon cœur se brise", a-t-il déclaré.

Que fait l’autorité ?

Il existe peu de statistiques fiables sur l’ampleur du trafic d’enfants au Kenya.

Selon la secrétaire du Cabinet du Travail et de la Protection sociale, Florence Bore, entre juillet 2022 et mai 2023, 6 841 enfants ont été portés disparus . Seuls 1 296 d’entre eux sont retournés dans leur famille.

Mueni Mutisya, de l'unité de lutte contre la traite des enfants de la Direction des enquêtes criminelles, a déclaré à la BBC que l'unité reçoit actuellement en moyenne environ cinq nouveaux cas d'enlèvement d'enfants par semaine . La plupart touchent les familles à faible revenu, a déclaré Mueni.

Légende image, "Emma" a contribué à dénoncer une femme qui, à sa connaissance, volait des bébés à des femmes dans la rue.

Le lendemain de la publication de l'enquête initiale de la BBC en 2020, Simon Chelugui, alors ministre du Travail et de la Protection sociale du Kenya, a promis que le gouvernement prendrait des mesures strictes pour lutter contre le trafic d'enfants volés et que les coupables seraient traduits en justice. poids de la loi. »

De nouvelles lois entrées en vigueur l'année dernière ont renforcé la protection des enfants dans le pays , mais selon Mueni, il reste encore beaucoup à faire. Il a appelé à de nouvelles règles exigeant que le grand public signale tout soupçon selon lequel un enfant pourrait avoir été maltraité ou enlevé.

"Ayons pour objectif commun de protéger les enfants", a-t-il déclaré.

Les enfants les plus vulnérables restent ceux élevés par les familles les plus pauvres , selon Maryana Munyendo, directrice de l'association caritative Missing Child Kenya, qui gère une ligne téléphonique gratuite permettant aux personnes de signaler des enlèvements.

"A Nairobi, nous recevons encore beaucoup de cas provenant des bidonvilles", a déclaré Munyendo.

Leur hotline reçoit toujours en moyenne trois signalements d’enfants disparus chaque jour.