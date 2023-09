Espoir perdu dans un village marocain alors que les secours se transforment en récupération

Les secouristes et les volontaires se concentrent sur une maison, s'efforçant de retirer rapidement les décombres, morceau par morceau, mais ils connaissent déjà l'issue de l'opération.

"Une équipe espagnole est venue avec des chiens entraînés, mais ils n'ont trouvé personne", me dit-il.

C'est parce que les chiens sont entraînés à trouver des survivants et non des cadavres, ajoute un autre homme.

"Nous avons sauvé 15 personnes"

Hassan a été blessé à la jambe lorsque sa maison s'est effondrée, mais il a réussi à se libérer et à aider à rechercher des survivants.

"Moi et quatre autres jeunes hommes avons miraculeusement survécu", nous dit Hassan, qui se déplace à l'aide de ses béquilles entre les piles de décombres. Il a réussi à se libérer après que sa maison se soit effondrée sur lui. Il a ensuite essayé de trouver d'autres personnes.

Hassan montre une armoire en bois dans les ruines d'une maison : "Sous cette armoire, nous avons trouvé trois personnes, un grand-père, un père et un garçon de deux ans, enterrés sous les décombres. Nous avons retrouvé l'enfant vivant. Le grand-père a également survécu, il était couvert de terre jusqu'au nez.

"J'ai perdu ma femme, mon fils et ma fille"

Ed-Abdullah se tient dans les ruines de sa maison où sa femme et ses deux enfants sont morts.

Nous avons également parlé à Ed-Abdullah, qui vivait ici avec sa famille et qui était encore visiblement sous le choc.

Ed-Abdullah travaillait à Marrakech lorsque le tremblement de terre a frappé. Avec son fils, ils sont rentrés immédiatement chez eux en moto. Le voyage a duré six heures pour traverser les routes de montagne bloquées et endommagées. Normalement, il ne faut pas plus de deux heures.