Pourquoi le vinaigre est-il si efficace pour l’intérieur ?

Crédit photo, Getty Images

Author, Zaria Gorvett, Stephen Dowling et Richard Gray

Role, BBC Future

il y a une heure

Il a suffi d'un peu de vinaigre blanc, d'un élastique et d'un sac. En 25 minutes, le calcaire incrusté sur le robinet métallique de la salle de bains était devenu si mou qu'il suffisait de l'essuyer avec une brosse à dents. Cette astuce s'inscrit dans le cadre d'une tendance virale sur les réseaux sociaux - #CleanTok - où des gourous en ligne partagent des astuces simples avec des résultats satisfaisants, la saleté étant effacée pour laisser place à des surfaces étincelantes.

Bien qu'il existe des milliers de produits de nettoyage, de nombreux influenceurs choisissent d'utiliser du vinaigre. Qu'il s'agisse de dégraisser les vitres, de laver les fraises ou de transformer les toilettes, il semble qu'il n'y ait rien que cet ingrédient ménager ne puisse faire. Il est ajouté aux lave-vaisselle et aux machines à laver, et même utilisé par les scientifiques pour désinfecter les laboratoires. Mais qu'est-ce qui le rend si polyvalent ?

Le vinaigre est fabriqué par un processus de fermentation en deux étapes. Tout d'abord, des hydrates de carbone de toutes sortes sont donnés à des cellules de levure, qui transforment leurs sucres en alcool et en dioxyde de carbone. Cet alcool est ensuite exposé à l'oxygène et fermenté à nouveau, cette fois avec la bactérie Acetobacter au lieu de la levure, et voilà - le liquide alcoolisé est transformé en un mélange d'eau et d'acide acétique. C'est le même phénomène qui produit le goût aigre du vin qui a été accidentellement laissé ouvert pendant la nuit.

Lorsqu'il s'agit de nettoyer, l'atout le plus utile du vinaigre est sans doute son acidité - suffisamment douce pour ne pas endommager les tissus et les surfaces, mais suffisamment forte pour se débarrasser des taches et des dépôts tenaces. Le pH de ce produit de base peut descendre jusqu'à 2,2, soit environ 10 fois plus acide que celui d'une boisson gazeuse moyenne. Le vinaigre commercial a tendance à se situer au bas de l'échelle, tandis que les vinaigres faits maison ont un pH d'environ 3. Lorsque le vinaigre est ajouté à des taches, en particulier celles causées par des dépôts minéraux tels que le calcaire - un dépôt crayeux composé principalement de carbonate de calcium - l'acide aide à le décomposer. La réaction produit un sel - l'acétate de calcium, qui se dissout facilement dans l'eau - et du dioxyde de carbone.

L'autre avantage du vinaigre réside dans ses propriétés antimicrobiennes. Si certaines bactéries très spécialisées peuvent survivre dans des environnements acides, la plupart des bactéries courantes ont du mal à survivre et à se reproduire dans ces conditions. C'est là qu'intervient le marinage, une ancienne méthode de conservation des aliments qui consiste à créer un environnement inhospitalier à l'aide de sel et de vinaigre. Le nettoyage au vinaigre repose sur la même logique, et des recherches ont montré qu'il pouvait tuer une série d'agents pathogènes, dont l'E. coli. Le produit s'est avéré efficace pour un large éventail d'utilisations, du nettoyage des prothèses dentaires à la désinfection des fruits et légumes.

Crédit photo, Cristian Alvarez/Alamy Légende image, L'acide acétique contenu dans le vinaigre peut aider à neutraliser les amines malodorantes qui produisent une forte odeur de poisson et dont il est difficile de se débarrasser avec de l'eau.

Vinaigre et bicarbonate de soude

Une autre astuce de nettoyage populaire consiste à appliquer du vinaigre sur une surface à nettoyer, puis à saupoudrer du bicarbonate de soude et à observer la formation de mousse - la même astuce que celle utilisée pour fabriquer la "lave" des volcans à l'école. Dans ce cas, la réaction produit des bulles d'eau et de dioxyde de carbone, qui, en interagissant, contribuent à briser physiquement la saleté. En tant que "base", c'est-à-dire une substance qui réagit avec un acide, le bicarbonate de soude est également utile pour attirer les graisses et les taches dans le liquide de nettoyage - il rend les molécules organiques qu'elles contiennent plus solubles dans l'eau.

Il existe cependant une situation où le vinaigre ne doit jamais être utilisé : sur certains types de pierre. L'ajout de vinaigre aux sols, plans de travail ou carrelages en calcaire, travertin ou onyx reproduit la réaction du bicarbonate de soude - ces roches contiennent du carbonate de calcium, qui est également une base. L'acide acétique contenu dans le vinaigre agissant, vous obtiendrez une surface magnifiquement propre - avec des trous.

Le vinaigre peut-il être utilisé pour nettoyer les appareils électroniques ?

Le vinaigre n'est pas recommandé pour nettoyer l'intérieur des appareils électroniques, car c'est un liquide acide qui peut corroder les pièces métalliques. L'extérieur des ordinateurs portables et du matériel informatique débranchés peut toutefois être nettoyé en toute sécurité avec un mélange d'eau distillée et de vinaigre vaporisé sur un chiffon en microfibres - vaporisez sur le chiffon et non sur l'appareil électrique, et ne le rebranchez pas avant que les traces aient séché.

Même les écrans tactiles des ordinateurs portables et des téléphones - qui sont normalement interdits par les nettoyants plus agressifs à base d'alcool - peuvent être nettoyés de cette manière. Mais les impuretés contenues dans le vinaigre, qui se compose essentiellement d'eau non distillée, peuvent poser des problèmes s'il est utilisé sur des circuits imprimés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le vinaigre, citron et bicarbonate de soude sont des nettoyants naturels populaires

Cependant, il existe un domaine dans lequel le vinaigre est indispensable : la réparation des appareils photo argentiques. Les appareils photo stockés pendant longtemps avec des piles sont souvent victimes d'une fuite catastrophique des piles, qui peut empêcher l'appareil de fonctionner. Il s'avère que le vinaigre est la solution, explique Bellamy Hunt de Japan Camera Hunter, un revendeur d'appareils photo basé à Tokyo. "Vous n'avez pas besoin de grand-chose, juste d'un coton-tige et d'un peu de patience", explique-t-il. "Et un sentiment d'émerveillement lorsque l'acide élimine doucement la corrosion, laissant vos pointes Q d'un bleu vert. La science en action.

"Pour le compartiment de la batterie, il n'y a pas d'alternative meilleure ou moins chère. À moins bien sûr d'avoir un citronnier dans son jardin".

Brett Rogers, réparateur d'appareils photo australien, affirme que le citron a également d'autres usages. "Il permet d'éliminer les odeurs des appareils vraiment sales, comme ceux qui ont vécu dans une maison de fumeur pendant des années. Cela peut être dégoûtant. En général, je préfère m'attaquer à la saleté extérieure avec un chiffon et un peu d'isopropyl. Mais si quelque chose est vraiment dégoûtant, je sors le vinaigre.

"Je l'ai également utilisé sur quelques lentilles qui présentaient un voile important. Ce n'est pas mon premier recours. Mais si j'ai un vrai problème et que la lentille est si sale qu'il n'y a rien à perdre, j'essaierai l'acétone ou le vinaigre. Le vinaigre est un anti-moisissure très efficace et l'intérieur des objectifs d'appareils photo peut facilement être infesté dans des conditions humides. Rogers prévient que même le vinaigre dilué peut être trop agressif pour certains revêtements d'objectifs, et qu'il a donc tendance à l'utiliser sur des optiques plus modernes.

Le vinaigre peut-il éliminer les odeurs ?

L'acide acétique contenu dans le vinaigre est lui-même très piquant et n'est pas du goût de tout le monde. C'est un composant courant des mauvaises odeurs corporelles, par exemple. Mais en tant qu'acide doux, il réagit facilement avec les produits chimiques alcalins odorants (bases) tels que l'ammoniaque, qui crée l'odeur forte de l'urine concentrée, et la triméthylamine, qui a une odeur distincte de poisson.

Certains adeptes du nettoyage recommandent de faire bouillir une casserole de vinaigre pour se débarrasser des odeurs fortes en transformant l'acide acétique en une vapeur qui réagira plus facilement avec les bases volatiles présentes dans la pièce. Mais les vapeurs concentrées d'acide acétique peuvent également irriter les voies respiratoires et les yeux. Enfin, il y a l'odeur persistante du vinaigre dans toute la maison.

Une autre solution consisterait à traiter les surfaces incriminées avec du vinaigre. La forte odeur laissée par le poisson, par exemple, peut être neutralisée par un lavage à l'aide d'un acide doux tel que le vinaigre. Celui-ci réagit avec les amines contenues dans les huiles de poisson pour former des sels qui ne peuvent pas se répandre dans l'air et incommoder le nez. Le jus de citron, qui contient de l'acide citrique plutôt que de l'acide acétique, est souvent recommandé comme une alternative plus agréable, surtout lorsqu'il s'agit d'éliminer l'odeur de poisson sur les mains.

Certains vinaigres, comme le vinaigre de bois, qui est beaucoup plus piquant que les vinaigres de malt et de vin, se sont même révélés efficaces pour neutraliser la puissante odeur des porcheries.

Le vinaigre peut donc être utilisé à de nombreuses fins domestiques, même si, dans certaines situations, il est préférable d'opter pour un produit commercial. Et quoi qu'il en soit, n'utilisez pas de vinaigre balsamique, à moins que vous ne souhaitiez passer des heures à frotter cette tache.