Que pourrait signifier l'élection présidentielle turque pour le reste du monde ?

Sous la direction de M. Erdogan, la Turquie a irrité ses alliés occidentaux en nouant des liens étroits avec la Russie. Il a également envoyé des troupes turques dans les conflits en Irak, en Syrie et en Libye.

Le candidat de l'opposition, Kemal Kilicdaroglun, a promis d'être plus pro-occidental et de moins intervenir à l'étranger.

On estime à 3,7 millions le nombre de Syriens officiellement enregistrés comme vivant en Turquie, après avoir fui la guerre civile dans leur pays d'origine, ainsi que des réfugiés d'autres pays comme l'Afghanistan.

Lui-même et Kemal Kilicdaroglu ont déclaré vouloir "normaliser" les relations avec la Syrie afin que les réfugiés puissent être renvoyés dans leur pays.

Les réfugiés ont fui vers la Turquie après le contrôle de certaines parties de la Syrie par le groupe État islamique et la guerre civile dans le pays.

La Turquie possède l'une des plus grandes armées de l'OTAN, l'alliance défensive de l'Occident. Elle a également posé sa candidature à l'adhésion à l'UE.

En 2019, elle a acheté un certain nombre de systèmes de missiles de défense aérienne russes S-400.

"Il entretiendrait des relations plus formelles avec l'Occident. La politique étrangère serait moins personnelle que sous le président Erdogan, et plus diplomatique".