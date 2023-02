Sept faits choquants qui montrent pourquoi le tremblement de terre en Turquie et en Syrie a été l’un des plus dévastateurs des dernières décennies

Author, Paula Rosas @melibea20

Role, BBC News World

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une vue partielle de l’étendue des dégâts après les deux répliques du tremblement de terre en Turquie

Avec des milliers de morts et de blessés et des dizaines de bâtiments et d’infrastructures détruits, le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi matin a été l’un des plus dévastateurs de ces dernières années.

Une confluence de facteurs a déclenché la catastrophe.

La combinaison de l’intensité du séisme, de sa profondeur, de sa situation géographique, du type de faille qui l’a généré, de sa longueur ou de la puissance des répliques a amplifié la tragédie.

Nous vous disons ici quels facteurs ont multiplié la capacité destructrice du tremblement de terre.

1. Magnitude 7,8

Le premier séisme, enregistré aux premières heures de lundi près de Gaziantep (Turquie), alors que les gens dormaient, était de magnitude 7,8, ce qui est considéré comme « plus grand ».

La magnitude quantifie « l’énergie libérée dans le séisme » et, globalement, « il y a généralement environ deux tremblements de terre d’une magnitude similaire par an, bien que la plupart se produisent sous l’océan ou dans des zones non peuplées », explique Stephen Hicks, sismologue à l’University College London (UCL).

La plus grande magnitude enregistrée depuis la mesure des tremblements de terre a été celle du Chili en 1960, qui a atteint 9,5.

Comme le souligne le géophysicien chilien Cristian Farias, « l’ampleur est comme si vous allez à un concert et que le groupe joue avec un volume fixe. De toute évidence, c’est le volume qu’ils mettent et ce n’est qu’un seul, tout comme le tremblement de terre n’a qu’une seule magnitude.

Cependant, selon l’endroit où vous vous trouvez dans la salle, « vous allez avoir une expérience différente du concert. Il en va de même pour l’intensité. Si vous êtes dans des endroits différents de l’endroit où le tremblement de terre s’est produit, vous ressentirez des effets différents », ajoute le professeur à l’Université catholique de Temuco.

C’est là qu’un nouveau facteur entre en jeu : l’intensité.

2. Grade IX

L’effet d’un tremblement de terre sur la surface de la terre est ce que nous appelons l’intensité, qui est mesurée avec ce que l’on appelle « l’échelle sismologique de Mercalli ».

Cette échelle « estime l’intensité d’un tremblement de terre en fonction de choses comme combien le sol a bougé, à quelle vitesse il s’est déplacé, s’il y a des bâtiments qui sont tombés ou non... le niveau de destruction », explique Farías.

Crédit photo, Getty Images

L’échelle est mesurée en chiffres romains et va de I à XII.

Dans le cas du premier tremblement de terre de lundi, plusieurs points en Turquie, autour des villes d’Osmaniye, Kahramanmaras, Adiyaman ou Malatya, ont enregistré une intensité IX, considérée comme « très destructrice » et impliquant, par exemple, une destruction sévère des bâtiments et des glissements de terrain, comme cela a malheureusement été observé.

3. Puissant tremblement de terre subséquent

Bien qu’il soit habituel que les tremblements de terre soient suivis de répliques de moindre intensité, le deuxième séisme ressenti lundi était d’une magnitude très similaire, 7,5.

C’est quelque chose qui n’arrive que dans 10% des cas, explique Stephen Hicks, qui rappelle qu’il est impossible de savoir quand et où le prochain tremblement de terre se produira.

Crédit photo, Getty Images

En fait, le deuxième séisme de lundi s’est produit sur une autre branche de la faille anatolienne orientale, qui s’étend du sud-ouest au nord-est.

« Cela souligne la complexité d’essayer de faire des prédictions, car vous ne saviez peut-être pas que la faute existait jusqu’à ce que quelque chose se produise finalement », explique le professeur de l’UCL.

L’état de fragilité dans lequel de nombreux bâtiments avaient été laissés a contribué à de nouveaux effondrements avec le tremblement de terre qui a suivi, aggravant la tragédie.

4. 18 kilomètres de profondeur

Les scientifiques s’accordent à dire que le tremblement de terre était très peu profond puisqu’il ne s’est produit qu’à 18 kilomètres de profondeur dans la croûte terrestre.

Crédit photo, Getty Images

Ce qui s’est passé alors, c’est que « les vibrations qui sont sorties du tremblement de terre n’ont pas perdu assez d’énergie avant d’atteindre la surface, ce qui a provoqué des troubles extrêmes dans la région que de nombreux bâtiments, en particulier ceux traditionnels du Moyen-Orient, n’étaient pas prêts à supporter », explique Hicks.

5. Défaut de 150 kilomètres

La taille de la faille, longue de 150 kilomètres sur 25 kilomètres d’épaisseur, a été un autre facteur qui a contribué à la destruction.

Crédit photo, Getty Images

« Vous avez tendance à penser que plus la faille est longue, plus [le rayon affecté] sera large, mais dans ce cas, nous en avions un très, très long et très mince, ce qui signifie que toute l’énergie était concentrée sur les pièces de surface, et c’est toujours très compliqué pour toute construction. » explique Cristian Farías.

6. Glissade de grève

Le type de faille généré lors du tremblement de terre turco-syrien, connu sous le nom de glissement de grève, a également contribué à une augmentation des destructions.

Pour avoir de grandes intensités, dit Farias, « vous n’avez pas nécessairement besoin d’un tremblement de terre de très grande magnitude ».

Crédit photo, Getty Images

En effet, celui de lundi, de 7,8, n’est pas si important comparé à d’autres grands tremblements de terre qui se sont produits dans le monde, comme celui du Japon en 2011, de 9; Alaska, 1964, 9,2; ou celle du Chili en 1960, 9,5.

« Comme l’échelle qui les mesure est logarithmique, ce sont des tremblements de terre beaucoup plus importants, mais ils n’ont pas toujours l’intensité dans certaines régions que celui-ci a eu », ajoute le spécialiste chilien.

La façon dont ce tremblement de terre s’est produit, avec une faille passagère, a ajouté à sa dévastation.

Pour expliquer ce genre d’échec, Hicks propose d’imaginer un papier déchiré : « c’est un mouvement horizontal, comme celui que vous faites quand vous déchirez un papier. Imaginez déchirer ce papier de 400 kilomètres, cette déchirure produit des vibrations qui sont ressenties très intensément très loin de l’épicentre.

Farias utilise la comparaison de la pâte à pain: « Pour casser une pâte à pain, en gros, nous prenons un morceau et le déplaçons ici et un autre là, non? Avec la croûte la même chose se produit, sauf que vous avez de gros morceaux de roche et si vous déplacez l’un par rapport à l’autre, vous allez générer cette cassure à l’intérieur de la croûte », explique-t-il.

Le problème, dit le géophysicien, est que « non seulement le tremblement de terre commence superficiellement, mais tout le mouvement est superficiel, atteignant presque même le sol. Et donc, si quelqu’un vit à proximité, comme cela s’est produit en Turquie, l’accélération qu’il produit sur le terrain est très grande. L’effet que vous ressentez, c’est que vous obtenez toute l’énergie des ondes, mais tout de suite, presque comme être au premier rang lors d’un concert de heavy metal. »

7. Type de constructions

Et ici, les experts s’accordent à dire, vient la deuxième partie de la destruction: la capacité des bâtiments à résister aux tremblements de terre.

Alors que dans des pays comme le Japon ou le Chili, les réglementations en matière de construction sont très strictes en raison de la récurrence de forts tremblements de terre, il est possible qu’en Turquie et en Syrie, de nombreux bâtiments ne soient pas conformes à la réglementation.

Crédit photo, Getty Images

« Dans les images qui nous sont parvenues du tremblement de terre, vous pouvez voir des bâtiments qui sont complètement sur le sol et, à côté, d’autres qui ont été laissés debout. Cela se produit parce que, sûrement, ceux qui sont debout ont été construits en tenant bien compte de la norme, en envisageant tous les scénarios, et les autres ne l’étaient pas, « Farias ventures.

Il y a un défi constant dans les pays qui ont de grands tremblements de terre d’être en mesure de comprendre ces scénarios et de s’y préparer « parce que nous payons le prix en vies humaines ».