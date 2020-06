L’Amazonie menacée : incendies, déforestations et à présent un virus

La forêt amazonienne - qui joue un rôle essentiel dans l'équilibre du climat mondial et dans la lutte contre le réchauffement de la planète - souffre également de la pandémie de coronavirus.

La déforestation a fait un bond de 55 % au cours des quatre premiers mois de 2020 par rapport à la même période l'année dernière, car les gens ont profité de la crise pour procéder à des défrichements illégaux.

La déforestation, l'exploitation minière illégale, les défrichements et les incendies ont déjà atteint un niveau record en 11 ans et les scientifiques disent que nous approchons rapidement d'un point de non-retour - après quoi l'Amazonie ne fonctionnerait plus comme elle le devrait.

Nous examinons les pressions qui menacent l'Amazonie et nous observons ce que les neuf pays qui partagent cette ressource naturelle font pour la protéger.

Source Reuters

Coronavirus et la forêt

La forêt tropicale humide la plus vaste et la plus diversifiée du monde abrite 33 millions de personnes et des milliers d'espèces de plantes et d'animaux.

Depuis que le coronavirus a frappé le Brésil en mars, l'État d'Amazonas a l'un des taux d'infection les plus élevés du Brésil - il possède également l'un des systèmes de santé les plus sous-financés du pays.

Comme ailleurs, la distanciation sociale et les restrictions de voyage ont été imposées pour limiter la propagation du virus.

Mais cela signifie que de nombreux agents de terrain qui auraient travaillé pour protéger les réserves contre les invasions se sont retirés et ne patrouillent plus, explique Jonathan Mazower de Survival International.

En avril, alors que le nombre de cas a augmenté et que les États ont commencé à adopter des mesures d'isolement, la déforestation a en fait augmenté de 64 % par rapport au même mois en 2019, selon les données préliminaires des satellites de l'agence de recherche spatiale INPE.

L'année dernière, un nombre sans précédent d'incendies a dévasté d'énormes pans de forêt en Amazonie. La saison de pointe des incendies est à partir de juillet, ce qui, selon certains experts, pourrait coïncider avec le pic de la crise du coronavirus.

Les autorités brésiliennes déploient des troupes dans la région amazonienne pour aider à protéger la forêt tropicale, à lutter contre la déforestation illégale et les incendies de forêt. Mais les critiques affirment que la rhétorique et les politiques du gouvernement pourraient en fait encourager les bûcherons et les mineurs illégaux.

Même avant le pic de cette année, le taux de déforestation dans les neuf pays de l'Amazonie avait continué à augmenter.

Le Brésil et la Bolivie figuraient parmi les cinq premiers pays pour la perte de forêts primaires en 2018 et ont tous deux connu une augmentation spectaculaire des incendies l'année dernière.

Mais il n'y a pas que cela.

"Ne parler de déforestation que lorsque l'on fait référence à la disparition de l'Amazonie est ce que j'appelle "le grand mensonge vert"", déclare le climatologue Antonio Donato Nobre.

"La destruction de la forêt amazonienne jusqu'à présent est bien plus importante que les près de 20% dont ils parlent dans les médias."

Pour avoir une meilleure idée de l'ampleur de la destruction, M. Nobre dit qu'il est nécessaire de prendre en compte les chiffres de la dégradation.

Cela se produit lorsqu'une combinaison de pressions sur une étendue de forêt - telles que les incendies, l'exploitation forestière ou la chasse sans permis - rend difficile le bon fonctionnement de l'écosystème.

Même si une zone ne perd pas tous ses arbres et sa végétation, la dégradation prive la forêt tropicale des propriétés qui sont vitales pour la planète.

Les scientifiques affirment que si nous n'inversons pas les niveaux actuels de déforestation et de dégradation, les conséquences du changement climatique pourraient s'accélérer.

Source Getty

Toutes les déforestations ne sont pas équivalentes

La façon la plus courante de mesurer la déforestation est la "perte de couverture forestière" - lorsque la végétation forestière a complètement disparu.

Rien qu'en 2018, la perte de couverture forestière en Amazonie a atteint quatre millions d'hectares (40 000 km2), selon Global Forest Watch.

Près de la moitié de ces forêts étaient des forêts primaires, soit 1,7 million d'hectares de forêts encore dans leur état d'origine et riches en biodiversité. Cela équivaut à la destruction de trois terrains de football de forêt vierge chaque minute en 2018.

Passer "terrains de football" Le terrain de football est fréquemment utilisé comme référence car, selon la Fifa, la taille maximale d'un terrain est de 1,08 hectares. Toutefois, dans certains pays leurs dimensions sont plus petites, ce qui explique que les chiffres de déforestation puissent varier autant. Fin "terrains de football"

Cela peut sembler insignifiant - seulement 0,32% de la forêt dans l'ensemble de l'écosystème amazonien - mais c'est aussi une question de qualité.

"Chaque hectare déboisé signifie qu'une partie de l'écosystème cesse de fonctionner et cela affecte le reste", explique Erika Berenguer, experte de la forêt tropicale humide à l'université d'Oxford.

Au cours des dix dernières années, les chiffres de destruction des forêts primaires sont restés élevés ou ont atteint des sommets dans la plupart des pays d'Amazonie.

Quel est le rôle des arbres ?

La forêt primaire abrite des arbres qui peuvent avoir des centaines, voire des milliers d'années. Ils jouent un rôle importnt dans l'atténuation des effets du changement climatique, car ils constituent un énorme réservoir de dioxyde de carbone.

Une petite partie du CO2 absorbé par les arbres lors de la photosynthèse est libérée dans l'atmosphère pendant la respiration. Le reste est transformé en carbone que les arbres utilisent pour produire les sucres nécessaires à leur métabolisme.

Plus l'arbre est vieux et grand, plus il stocke de carbone.

Selon le Dr Berenguer, un grand arbre (d'au moins trois mètres de circonférence) peut contenir entre trois et quatre tonnes de carbone. Cela correspond à environ 10 à 12 tonnes de CO2, soit ce qu'une voiture familiale émet en quatre ans.

Beaucoup de gens pensent que pour compenser la fôret perdue en Amazonie, il suffit de planter des arbres ailleurs. Mais ce n'est pas le cas. Erika Berenguer, Université d'Oxford

L'un des effets directs de la déforestation est qu'elle libère le CO2 stocké dans la forêt. Les incendies de forêt ou la décomposition des arbres abattus transforment en gaz le carbone contenu dans l'arbre.

C'est pourquoi les scientifiques craignent que l'Amazonie cesse d'être un réservoir de carbone et devienne plutôt un sérieux émetteur de CO2, accélérant les effets du changement climatique.

Une étude récente a affirmé que 20% de l'Amazonie émettait déjà plus de CO2 qu'elle n'en absorbe.

Source Getty

La destruction (in)visible de l'Amazonie

Des experts comme Antonio Nobre estiment que la déforestation ne donne pas une image complète de ce qui est perdu et que nous devrions également tenir compte de la "dégradation".

Ce phénomène est autant le résultat d'événements climatiques - comme la sécheresse - que de l'action humaine - comme la culture sur brûlis ou l'exploitation forestière illégale qui prive la forêt de ses fonctions vitales. Cependant, vu du ciel, il peut sembler que la forêt résiste encore.

Nous ne devrions plus abattre un seul autre arbre dans la région amazonienne Antonio Nobre, INPE

"Même si toute la végétation n'a pas disparu, le sol est plus sec et plus fragile. Cela modifie le microclimat de la forêt et facilite la propagation des incendies, car le sol se réchauffe plus rapidement", explique Alexander Lees, professeur d'écologie tropicale à l'université métropolitaine de Manchester, au Royaume-Uni.

Les scientifiques avertissent également que la dégradation est un facteur important dans la libération du CO2 stocké. Une nouvelle étude de Raisg indique que 47 % de toutes les émissions en Amazonie sont le résultat de la dégradation.

Et dans sept des neuf pays couverts par l'Amazonie, ils disent que la dégradation est la principale source de leurs émissions de dioxyde de carbone.

La dégradation rend également la forêt moins efficiente. Elle perd, par exemple, la capacité de générer une partie de sa propre pluie.

Si l'on considère la déforestation et la dégradation ensemble, plus de 50 % de l'Amazonie n'aide plus à protéger le climat de la région, déclare Antonio Nobre.

Selon M. Nobre, les zones dégradées de l'Amazonie sont presque deux fois plus étendues que les zones déboisées.

Un récent rapport du gouvernement colombien confirme qu'entre 2012 et 2015, sa propre région amazonienne a perdu 187 955 hectares de forêt à cause de la déforestation et 414 605 hectares à cause de la dégradation, soit plus du double.

Si l'on considère la déforestation et la dégradation ensemble, plus de 50 % de l'Amazonie n'aide plus à protéger le climat de la région, déclare Antonio Nobre.

"C'est un phénomène difficile à mesurer car, bien que l'on puisse voir la dégradation sur les images satellites, il faut disposer de données provenant du sol pour comprendre la situation réelle - que cette zone soit plus ou moins dégradée ou qu'elle se régénère", explique Alexander Lees.

Parmi les pays couverts par l'Amazonie, seul le Brésil publie régulièrement des chiffres annuels de dégradation. Cependant, les scientifiques de toute la région essaient de produire des données pertinentes pour donner une image plus complète de l'état actuel de la forêt.

Source Alexander Lees/RAS

Que se passera-t-il si la forêt disparaît ?

Si la déforestation et la dégradation continuent au rythme actuel, l'Amazonie pourrait cesser de fonctionner comme un écosystème tropical, même si une partie de celui-ci est préservé.

Perte annuelle de forêt primaire en Amazonie entre 2002 et 2018 Brésil

Brésil Bolivie

Bolivie Colombie

Colombie Equateur

Equateur Guyane

Guyane Guyane française

Guyane française Pérou

Pérou Suriname

Suriname Venezuela

Pourcentage de perte annuelle de forêt primaire en Amazonie entre 2002 et 2018 Country 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 bolivia 0.16 0.34 0.54 0.86 1.11 1.36 1.67 1.9 2.49 2.85 3.16 3.31 3.62 3.75 4.18 4.54 4.74 brazil 0.46 0.89 1.46 1.98 2.39 2.72 3.03 3.23 3.56 3.79 4.11 4.28 4.55 4.79 5.63 6.23 6.62 colombia 0.12 0.16 0.3 0.41 0.49 0.68 0.83 0.94 1.05 1.19 1.3 1.42 1.57 1.66 1.83 2.13 2.5 ecuador 0.06 0.09 0.14 0.2 0.25 0.32 0.4 0.47 0.56 0.67 0.8 0.92 0.98 1.08 1.22 1.44 1.59 french-guiana 0.02 0.04 0.08 0.1 0.13 0.16 0.21 0.23 0.26 0.29 0.39 0.41 0.45 0.47 0.52 0.56 0.59 guyana 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.15 0.18 0.22 0.25 0.31 0.33 0.38 0.43 0.52 0.6 0.64 peru 0.07 0.13 0.22 0.36 0.45 0.56 0.69 0.86 1.01 1.14 1.39 1.6 1.79 1.94 2.15 2.41 2.61 suriname 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.1 0.13 0.17 0.2 0.24 0.34 0.39 0.47 0.53 0.61 0.72 0.84 venezuela 0.02 0.07 0.09 0.12 0.15 0.2 0.24 0.28 0.34 0.38 0.42 0.46 0.51 0.55 0.73 0.8 0.86 Source : Global Forest Watch

Nous pourrions être extrêmement proches de ce que les scientifiques appellent "le point de bascule" - quand la nature de l'Amazonie va complètement changer.

Cela se produira lorsque la déforestation totale atteindra entre 20 et 25 % - et cela pourrait arriver dans les 20 ou 30 prochaines années.

Cela entraînerait une saison sèche plus longue et une hausse des températures dans la forêt. Les arbres commenceront à mourir et la forêt tropicale humide pourrait ressembler davantage à une savane sèche.

Cependant, les projections ne tiennent pas compte de la dégradation en raison de la difficulté à la mesurer à travers le Panamazonas - l'écosystème commun de l'Amazonie à travers les différents États.

Cela signifie que le point de bascule pourrait être encore plus proche qu'ils ne le pensent. Mais que pourrait-il se passer après ?

Moins de pluie

Source Marizilda Cruppe/RAS

Les scientifiques ne peuvent pas dire exactement quelles seraient les implications d'une transformation soudaine de la forêt tropicale amazonienne.

Mais selon le climatologue brésilien Carlos Nobre, les températures dans la région pourraient augmenter de 1,5 à 3°C dans les zones qui deviendront des savanes dégradées. Et cela sans tenir compte des hausses possibles déjà causées par le réchauffement climatique.

Cela pourrait avoir un impact catastrophique sur l'économie locale. Moins de pluie et des températures plus élevées signifient moins d'eau pour les animaux ou les cultures comme le soja.

Plus de maladies

Source Getty

Certaines études lient la déforestation à une augmentation des maladies transmises par les moustiques, telles que la malaria et la leishmaniose.

Le processus de dégradation pourrait inciter les insectes à chercher d'autres sources de nourriture et à se rapprocher des agglomérations urbaines.

Et les hausses de température pourraient entraîner davantage de maladies cardiovasculaires et respiratoires liées à la chaleur, explique Beatriz Oliveira, du réseau brésilien d'enquête sur le changement climatique (Red-Clima).

"Même si les conditions actuelles ne changent pas, les températures dans la région amazonienne pourraient augmenter de 8°C, en tenant compte de la déforestation et du réchauffement climatique d'ici 2070.

"En remplaçant la forêt tropicale par un autre écosystème, cette augmentation pourrait être encore plus importante ou intervenir plus tôt."

Peut-on éviter le point de bascule ?

Selon Carlos Nobre, il y aurait un moyen.

"Premièrement, nous devrions adopter immédiatement une politique de déforestation zéro dans le Panamazonas, ainsi qu'un programme de reforestation dans le sud, le sud-est et l'est de l'Amazonie, qui sont les zones les plus vulnérables".

"Si nous pouvions restaurer 60 000 ou 70 000 km2 dans cette vaste zone, où la saison sèche est déjà beaucoup plus longue, nous pourrions aider la forêt à mieux fonctionner et elle serait plus résistante."

Cela ne semble pas être une tâche facile à réaliser dans un avenir proche.

Source Getty

Quelles sont les menaces qui pèsent sur les neuf pays de l'Amazonie ?

La déforestation et ses causes sont une source majeure de tensions entre les gouvernements des neuf pays couverts par l'Amazonie, les écologistes, les entreprises et les populations autochtones : le désir de développement économique se heurte, d'une façon générale, à la préservation de l'Amazonie et de ses peuples autochtones.

Passer "peuples autochtones" Plus de 33 millions de personnes vivent en Amazonie, soit environ 8 % de la population de l'Amérique du Sud, dans des villes, des agglomérations, des communautés situées près des fleuves et des villages autochtones. Il y a au moins 100 tribus qui n'ont eu que peu ou pas de contact avec l'extérieur. Fin "peuples autochtones"

Cela affecte l'écosystème de toute la région, y compris au-delà de l'Amazonie.

Antonio Nobre déclare : "L'anneau réalisé par le Brésil centre-sud et le bassin du Rio de la Plata serait un désert s'il n'y avait pas l'Amazone.

"Les gens n'ont aucune idée de ce que cela signifierait de perdre ce magnifique système hydrologique."

Alors, qu'est-ce qui pousse à la déforestation dans chacune des nations amazoniennes, quelle quantité de forêt primaire ont-elles perdu et que font leurs gouvernements ?