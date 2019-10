Des institutions sous la coupe d'un super président

Copyright de l’image Image caption Le siège du Conseil constitutionnel

La Constitution du Sénégal consacre le principe de la séparation des pouvoirs. Mais dans les faits on constate qu'en réalité le Président de la République est tout puissant et qu'il n'existe pratiquement aucun contre pouvoir.

Le pouvoir exécutif

Il s'agit du Président de la République qui concentre l'essentiel des pouvoirs entre ses mains. Il est le gardien de la Constitution et incarne l'unité nationale. C'est lui qui détermine la politique de la Nation et préside le Conseil des Ministres. Il nomme tous les emplois civils et militaires. C'est ce pouvoir de nomination qui lui confère une autorité presque sans limite, puisque cela lui permet de faire et de défaire les carrières. La Constitution révisée le 2 juin 2009 dispose en son article 26 que le Président de la République peut être assisté d'un Vice-président qu'il nomme après consultation du Président du Sénat et du Président de l'Assemblée nationale, pour une durée ne pouvant excéder celle de son mandat. Mais ce poste n'a toujours pas été pourvu.

Le pouvoir législatif

Le pouvoir législatif est représenté au Sénégal par le Parlement composé de l'Assemblé nationale et du Sénat. L'Assemblée nationale compte 150 députés dont 131 sont actuellement de la mouvance présidentielle. Du fait des rapports de force toujours favorables au parti au pouvoir, l'Assemblée nationale est souvent accusée d'être une chambre d'enregistrement qui avalise toutes les lois initiées par le gouvernement où les députés membres du parti au pouvoir. Les députés sont élus pour 5 ans. Le Sénat existait déjà au Sénégal entre 1998 et 2000, avant d'être supprimé par les nouvelles autorités. C'est en 2007 qu'il a été remis en place avec 100 membres dont 35 élus au suffrage indirect et 65 nommés par le Président de la République, pour un mandat de 5 ans. Le mode de désignation des sénateurs fait qu'ils sont sous la coupe du président et des questions se posent toujours sur son utilité. D'autant que son rôle législatif semble minime par rapport à l'Assemblée nationale. Toujours est-il que son président assure la suppléance du Président de la République en cas de vacances du pouvoir.

Le pouvoir judiciaire

Au regard de la Constitution, le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. Mais ces dernières années beaucoup de voix se sont élevées pour dénoncer une certaine volonté du président de la République de mettre la justice au pas. Il y a eu l'affaire dite des chantiers de Thiès dans laquelle le Président est soupçonné d'avoir utilisé la justice à des fins politiques pour neutraliser son ancien Premier ministre Idrissa Seck. D'autres pensent également que c'est sous la pression du pouvoir que le Conseil constitutionnel a validé la candidature d'Abdoulaye Wade pour l'élection présidentielle de 2012. Par ailleurs, l'Union des magistrats du Sénégal (UMS) élève assez souvent la voix pour réclamer le respect du principe de l'indépendance de la justice.