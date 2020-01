Le pape annonce sa démission

Le pape Benoît XVI a annoncé qu'il démissionnera le 28 février. Il a déclaré en latin n'avoir plus "les forces" pour diriger l'Eglise en raison de son âge. Cette démission est sans précédent dans l'histoire moderne de l'Eglise catholique.

Le doyen des cardinaux Mgr Angelo Sodano a parlé de "coup de tonnerre dans un ciel serein".

Il renoncera effectivement à son ministère le jeudi 28 février à 19h00 T.U.

Le pape a souligné que "dans le monde d'aujourd'hui, sujet à de rapides changements et agité par des questions de grande importance pour la vie de la foi, pour gouverner la barque de saint Pierre et annoncer l'Evangile, la vigueur du corps et de l'esprit est aussi nécessaire".

L'Allemagne pays de naissance du pape a exprimé "respect" et "gratitude" envers le pape après sa démission.

Le président francais, Francois Hollande, a lui indiqué que la décision du pape de démissionner était "éminemment respectable".

Unique précédent dans l'histoire de l'Eglise, Célestin V avait abdiqué de son ministère avant d'avoir été intronisé en 1294.

Il avait vécu en ermite jusqu'à son élection et ne se sentait pas prêt à assumer le rôle de pape.

Un défenseur de la tradition

Joseph Ratzinger, qui a succédé à Jean Paul II le 19 avril 2005, à 78 ans, a marqué son pontificat par la défense des valeurs chrétiennes de l'Europe.

Il était né le 16 avril 1927 à Marktl-am-Inn en Bavière, dans une famille catholique traditionnelle anti-nazie.

Son pontificat aura été marqué par plusieurs polémiques.

La première en 2006 l'a opposé au monde musulman quand il avait dénoncé la violence au nom de la religion, dans une allusion indirecte à l'Islam.

Sa décision de lever l'excommunication de quatre évêques intégristes dont un négationniste, Richard Williamson, avait suscité des critiques.

Le pape a affirmé qu'il était mal informé et a reconnu son erreur.

Benoît XVI a poursuivi les gestes de Jean Paul II en faveur du peuple juif, dont il ne cachait son admiration.

Il est l'auteur de trois encycliques et une quarantaine d'ouvrages dont un "Jésus de Nazareth".