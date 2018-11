Invité Afrique du 13/11/2018

Une conférence internationale sur l'avenir de la Libye s'est ouverte lundi à Palerme en Italie.

Il s'agit d'une énième initiative dans le cadre de la recherche de solution à la guerre libyenne.

Pour notre invité, cette nouvelle conférence risque d'être sans effet comme les précédentes.

Moncef Ouannes est professeur de sociologie à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis et auteur du livre "révolte et reconstruction en Libye, le roi et le rebelle".

Il répond aux questions de Samba Dialimpa Badji.