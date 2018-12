MHD, étoile montante de l'Afro Trap

Enchainant les petits boulots il y a quelques années encore, Mohamed Sylla alias MHD est rapidement devenu le "prince de l’ AfroTrap".

Ce jeune rappeur né de parents d'origine guinéenne et sénégalaise a popularisé l'Afro Trap, une musique mêlant le rap aux sonorités africaines.

L'artiste de 24 ans a multiplié les collaborations remarquées avec notamment Fally Ipupa et sa rumba congolaise, la Béninoise Angélique Kidjo et sa voix envoûtante, et plus récemment le Nigérian Wizkid.

En quelques années, MHD a connu une ascension fulgurante, mascotte d'une nouvelle génération qui n'a plus besoin de studios pour faire de la musique et qui se sert des réseaux sociaux pour toucher directement son public.

