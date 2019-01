En RDC, la prestation de serment du nouveau président confirmée pour ce jeudi. La victoire de Félix Tshisekedi qui n'est toujours pas reconnue par l'autre candidat de l'opposition Martin Fayulu.

Fayulu qui s'est auto-proclamé président élu et qui est de plus en plus isolé car, après hésitations, l'Union africaine, l'Union européenne et les Etats-Unis ont indiqué qu'ils étaient prêts à travailler avec le président Tshisekedi. Nicolas Négoce