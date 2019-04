Les écoles et certains commerces restent fermés et la sécurité a été renforcée dans les églises, les hôtels et les aéroports du pays au lendemain de la série d’attentats qui a tué plus de 250 personnes.

Ces violences menacent de rouvrir des cicatrices dans un pays qui a connu des décennies de terreur.

Récit, Lamine Nouriddine Konkobo