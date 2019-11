"La piraterie coûte entre 600 et 1.000 milliards de $ au monde, des dizaines de milliards de $ au Golfe de Guinée"

Le golf de guinée est la région maritime la plus dangereuse du monde. Selon le bureau maritime international, 73% des enlèvements et 92% des prises d'otages recensés en mer ont lieu dans les eaux du Golfe de Guinée.

La Cote d'ivoire et ses partenaires comme l'UE et l'ONU ont organisé un exercice sur un bâtiment militaire français entre le Ghana et la Cote d’ivoire. Une dizaine de magistrats ivoiriens, des agents de la police et de la gendarmerie y ont participer afin de mieux comprendre les procédures judicaires maritimes.

L’arsenal juridique des pays du golfe de Guinée est obsolète et le crime de piraterie y est rarement définie.

Abroulaye Fofana secrétaire permanent du comité interministériel de l’action de l’Etat en mer explique quelles sont les lacunes de ces textes juridique.

Invité de ce BBC Matin, il est au micro de Valérie Bony.