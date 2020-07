La survie du Village des Tortues menacé par le Covid-19

Le village des Tortues est au cœur de la réserve spéciale botanique de Noflaye dans la région de Dakar. Son programme permet de protéger les espèces et éviter qu’elles ne disparaissent. Le village compte environ 350 tortues.

Depuis le début de la pandémie du Covid-19, le village se retrouve dans une impasse. Les activités sont au ralenti, le personnel réduit et le nombre de visiteurs a chuté. Il est passé de 1000 visiteurs par mois à 40 visiteurs. Ce qui affecte la gestion financière du centre et ainsi que la sauvegarde et prise en charge des tortues, faute de moyens.