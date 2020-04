Coronavirus en Chine : des Africains placés en quarantaine forcée à Guangzhou

Des Africains vivant dans la ville chinoise de Guangzhou (Canton) ont déclaré à la BBC qu'ils avaient été expulsés de leurs appartements et placés en quarantaine de force malgré un test négatif pour Covid-19.

Pékin est de plus en plus préoccupé par les cas importés de coronavirus et intensifie l'examen des étrangers entrant dans le pays.