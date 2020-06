Coronavirus en Sierra Leone - Africa Eye : Wahala, les morts gisent là où ils tombent

La Sierra Leone était l'un des pays les plus durement touchés lorsque l'épidémie d'Ebola a frappé l'Afrique de l'Ouest en 2014.

Aujourd'hui, le pays lutte contre le coronavirus. Le premier cas a été confirmé le 31 mars et depuis lors, le nombre n'a cessé d'augmenter.

Tyson Conteh est cinéaste à Makeni, une ville du nord de la Sierra Leone. Il a couvert l'épidémie d'Ebola pour BBC Africa Eye dans le documentaire Standing Among The Living et il réalise aujourd’hui une série de journaux vidéo pour BBC Africa Eye montrant comment sa ville fait face au coronavirus.