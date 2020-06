Idriss Deby Itno: " S’il y a un retard aujourd’hui, c’est de votre responsabilité exclusive"

Le président Tchadien Idriss Deby Itno, demande à la Commission électorale et au CNDP, le cadre national de dialogue politique, de se mettre d'accord pour trouver un consensus et produire d'ici une semaine un chronogramme pour l'organisation rapide des élections législatives et présidentielles.