Des charlatans ghanéens vendent de faux rémèdes contre le Covid-19

Des charlatans et escrocs exploitent la pandémie du coronavirus et gagne de l'argent en vendant de faux remèdes contre le Covid-19. Le journaliste d'investigation Anas Aremeyaw Anas s'infiltre au Ghana et fait découvrir une escroquerie au Covid-19 qui vaudrait des milliers de dollars.