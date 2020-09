"Je ne dis pas à mes amis que je soigne des patients qui ont le Covid-19"

Alors que la République démocratique du Congo affrontait déjà le paludisme, la rougeole et Ebola, la Covid-19 a fait son apparition sur le territoire le 10 mars 2020. Cinq mois plus tard, les médecins se battent contre la pandémie mais aussi contre les préjugés sur ce mal venu d'ailleurs et dont le remède est encore inconnu. Le docteur Papy Dieya, à Kinshasa est l'un de ces médecins. Notre reporter Élodie Toto l'a rencontré.