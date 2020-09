Insolite : Un étudiant ''découvre'' des selfies de singe sur un téléphone

L'étudiant malaisien Zackrydz Rodzi dit avoir retrouvé des selfies et des vidéos du primate sur son téléphone, un jour après l'avoir récupéré dans la jungle derrière sa maison. On ignore comment son téléphone a disparu, ainsi que la manière dont les photos et les vidéos se sont retrouvées dessus.