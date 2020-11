Santé : " On disait que les filles refuseraient de me faire la bise à cause de l'acné"

Actif et enthousiaste, Cauffy est parvenu à surmonter ses complexes car aujourd'hui, pour le jeune homme qu'il est :

« Les boutons, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste un moment. Ça passe. »

L'acné est une maladie chronique caractérisée par une inflammation des follicules pilo-sébacés, ce qui cause une production excessive de sébum et résulte en la formation de boutons sur le visage, le dos, le cou et la partie supérieure du buste.

Au fil du temps, ces boutons peuvent laisser des cicatrices et donc avoir un impact négatif sur l'image de soi.

Si l'acné se manifeste surtout chez les adolescents, cette condition peut aussi toucher les adultes.

