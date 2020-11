Sport : Lamine Diaban, l'un des pionniers du Calisthenics à Dakar

À Dakar, de plus en plus de passionnés s'adonnent à une discipline baptisée Calisthenics.

Ce mix de gymnastique et de street workout est une méthode de musculation basée sur le poids du corps dont le mouvement commence à être de plus en plus répandu à travers le monde.