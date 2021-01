Lutte contre le racisme : " la différence, c'est ce qu'il y a de plus magnifique"

Il faut valoriser la différence pour éviter de tomber dans la xénophobie et le racisme, c'est l'avis d'Elisabeth Ogoula.

"La différence, c'est ce qu'il y a de plus magnifique", Elisabeth Ogoula

"On juge beaucoup sur l'apparence et les origines mais on oublie que la différence de l'autre nous enrichit."