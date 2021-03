Le business du Moringa, ce "super aliment"

Dans le contexte sans précédent qui marque l'année 2020, le soin apporté à notre immunité et aux "super aliments" est grandissant.

Au Kenya, on compte quelque 2000 propriétaires de fermes, parmi lesquels Jeanne Margaux Ngo Yockbag.

"ME MORINGA FOR LIFE", sa société, est la première marque mondiale fabriquée en Afrique, distribuée en Europe, au Japon, au Canada et aux États-Unis.