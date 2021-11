Joseph Kabila et les millions disparus du Congo

Dévoilant les secrets de la plus grande fuite de données bancaires d'Afrique, BBC Africa Eye révèle comment des millions de dollars de fonds publics ont fini sur les comptes bancaires privés d'entreprises basées en République démocratique du Congo et appartenant à la famille et aux associés de l'ancien président Joseph Kabila. L'émission soulève également de sérieuses questions sur les transactions inexpliquées effectuées sur un compte officiel du bureau de la présidence lorsque Joseph Kabila était au pouvoir.