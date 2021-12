Ntando Mahlangu est nommé pour le titre de Personnalité sportive africaine de l'année 2021

"L'athlétisme me rend libre. Quand je suis sur la piste, je me sens libre."

BBC Sport dresse le portrait du para-athlète sud-africain Ntando Mahlangu, l'un des six nommés pour le prix BBC African Sports Personality of the Year 2021.