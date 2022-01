Santé et technologie : le drone qui remplace les médecins au Cap-Vert

L'informaticien Erico Pinheiro a inventé un système de drones pour livrer des fournitures médicales aux communautés isolées de son pays insulaire, le Cap-Vert. Cette technologie permet déjà de sauver des vies et d'atteindre les îles les plus petites et les plus éloignées - des endroits auxquels les professionnels de la santé mettraient des jours à accéder.