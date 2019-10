Une vie en images : le Roi Bhumibol Adulyadej

King Bhumibol Adulyadej de Thaïlande, le monarque qui a vécu le plus long règne au monde, était considéré comme une figure de stabilisation dans un pays touché par des cycles de troubles politiques, de multiples coups d'État, 17 Constitutions et davantage de Premier ministres.

Le roi Bhumibol Adulyadej (à gauche) a accédé au trône le 9 juin 1946, après la mort de son frère, le roi Ananda Mahidol (à droite), dans un accident de tir inexpliqué au Palais Royal à Bangkok. On les voit ici dans une photo datant de 1935 à l'école à Lausanne, Suisse

Le Roi Bhumibol Adulyadej est né à Cambridge, Massachusetts, où son père étudiait, il a ensuite poursuivi son éducation en Suisse. Il a rencontré sa femme, la princesse Sirikit, lorsqu'il était en Europe.

Le couple a eu quatre enfants. Ils sont photographiés ici en 1955 avec le prince Vajiralongkorn et la princesse Ubol Ratana. Le statut de la monarchie était en déclin depuis l'abolition de la monarchie absolue en 1932, puis l'abdication du roi Prajadhipok, l'oncle du roi Bhumibol, en 1935.

Le roi Bhumibol a reconstruit le profil de la monarchie par une série de visites dans les provinces, et à travers de nombreux projets royaux liés notamment au développement agricole. Il était en lien étroit avec notamment le président américain Dwight Eisenhower lors d'une visite d'Etat à Washington

Et ici, avec la reine Elizabeth à Londres en 1960.

En 1972, la reine s'est rendue en Thaïlande, une visite d'État de cinq jours de l'Etat.

Le roi Bhumibol aimait la photographie, jouer et composer des chansons au saxophone, il appréciait la peinture et l'écriture. On le voit ici (à droite) jouant avec son fils, le prince héritier Vajiralongkorn, et d'autres musiciens thaïlandais. Il a également joué avec des légendes du jazz comme Benny Goodman, Stan Getz, Lionel Hampton et Benny Carter

Pendant la crise qui a éclaté en 2006, le roi a jugé qu'il serait inapproprié d'intervenir. Le pays a célébré son jubilé d'or.

Un an plus tard, le 5 décembre 2007, le pays célébrait le 80e anniversaire de King Bhumibol.