Bob Dylan n'ira pas chercher son Nobel

Copyright de l’image PA Image caption Bob Dylan a été un lauréat un peu particulier en refusant de répondre aux sollicitations du jury de l'Académie de Stockholm.

Le chanteur et poète américain n'ira pas chercher son prix Nobel de littérature à Stockholm en décembre prochain.

L'annonce de cette décision de Bob Dylan a été faite mercredi par l'académie suédoise, qui lui a attribué cette distinction.

Elle dit avoir reçu une lettre dans laquelle le chanteur affirme avoir "d'autres engagements" à honorer le 10 décembre, la date prévue pour remettre leur distinction aux lauréats des prix Nobel de médecine, physique, chimie, littérature et économie.

"Il aurait souhaité pouvoir recevoir le prix en personne, mais d'autres engagements font que c'est malheureusement impossible. Il a souligné qu'il se sentait extrêmement honoré par ce prix Nobel", a écrit l'académie de Stockholm dans un communiqué.

Les lauréats des prix Nobel sont tous honorés chaque 10 décembre, date anniversaire de la mort de leur créateur, l'industriel, inventeur et philanthrope Alfred Nobel.

Une attitude "inhabituelle, mais pas exceptionnelle"

"Qu'un lauréat du prix Nobel ne puisse pas se rendre à Stockholm pour recevoir le prix est inhabituel, mais pas exceptionnel", a rappelé l'académie suédoise.

Elle a cité les cas des écrivains Doris Lessing et Harold Pinter, qui n'avaient pas fait le voyage en raison de leur santé fragile, et d'Elfriede Jelinek, qui y avait renoncé à cause de son agoraphobie.

L'académie affirme que Bob Dylan doit prononcer son discours de réception du prix Nobel dans un délai de six mois à compter du 10 décembre 2016.

Bob Dylan a été un lauréat un peu particulier en refusant de répondre aux sollicitations du jury, qui souhaitait lui parler. Il a laissé ses collaborateurs le faire.

Le jour où le prix lui a été décerné, le 13 octobre, il a donné un concert à Las Vegas où il n'a pas dit un mot à ce sujet.

De son vrai nom Robert Allen Zimmerman, Bob Dylan est, à 75 ans, l'un des chanteurs, auteurs et compositeurs les plus influents de l'histoire de la musique.

Il est le premier auteur-compositeur à obtenir la prestigieuse récompense, alors que les milieux littéraires pariaient sur des écrivains comme le Britannique Salman Rushdie, le poète syrien Adonis, de son vrai nom Ali Ahmed Saïd Esber, ou le Kényan Ngugi wa Thiong'o.